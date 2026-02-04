- Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje dece, već jednog predivnog petomesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori - govorila je tada Andrea.- Do samog rođenja našeg deteta, osećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet meseci moje trudnoće, živela u zabludi. Nemam nameru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog deteta. Nemam nameru da se ovim povodom više oglašavam u medijima - govorila je ona tada za Blic.