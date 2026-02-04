Slušaj vest

Pevač i rijaliti učesnik Savo Perović nalazi se u KBC Zemun, gde je operisan zbog velikog problema.Operacija je obavljena jutros, a pevač je zadovoljan kako je sve proteklo.

Savo se oglasio na društvenim mrežama i pokazao da je sve do prepona u zavojima.

- Jutros sam konačno imao operaciju, rešio se jednog organa koji mi je pravio problem u funkcionisanju ishrane! Sve je super prošlo - napisao je on na Instagramu.

Pokazao je i da je prikačen na infuziju.

- I želim javno da se zahvalim KBC Zemun na divnoj nezi sestrama i doktoru! Idemo dalje! Sa muzikom se vraćamo od marta - dodao je Savo Perović.

"Marko je teži lik"

Savo je prokomentarisao i njenog supruga Marka Miljkovića sa kojim ona ima dve devojčice, te je otkrio da je u početku bilo nepoverenja.

- Marko je malo teži lik, nije imao poverenja u mene kao Luninog prijatelja. Stariji je, imao je svoja iskustva i možda je pomislio da se družim sa Lunom iz koristi, ali vremenom, kad me je upoznao, promenio je mišljenje i, sada sam uvek lepo dočekan u njihovom domu - otkrio je Perović.

