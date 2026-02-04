Slušaj vest

Slađa Delibašić svojevremeno je otkrila da je doživela veliku neprijatnost kada je sa bratom putovala na Kosovo i Metohiju,njega su na granici vratili, dok je ona nastavila put ka grobu majke i poseti porodici.

Pevačica je takođe otkrila da je večni počinak njene majke u Kosovskoj Mitrovici uništen tokom nemira, da ga nije moguće obnoviti, i da taj gubitak i danas nosi kao najveću životnu bol.

Govoreći o privatnom životu, Slađa je priznala da je ocu najteže palo to što se udala za muškarca druge vere, što danas vidi kao odluku koju bi, gledajući iz ove perspektive, drugačije sagledala.

"Sad ćemo da vas privedemo"

Slađa je do detalja opisala neprijatnost koju je doživela na prelazu za Kosovo i Metohiju.

- Na granici su nas lepo izvukli iz auta, išli smo prvo kod moje mame na groblje, a onda sam imala nastup u jednom klubu. Rekli su Srđanu: "Ne možeš, moraš da se vratiš", on: "Ko mora da se vrati?!". Ja sam digla frku, kažu: "Sad ćemo da vas privedemo", ja kažem: "Hajde, privedite me". Srđan mi je rekao: "Nemoj da praviš problem, idi dole, čekaju te i familija i svi", tako da se on vratio sa granice autobusom za Beograd - prisetila se Slađa.

Inače, Slađina majka sahranjena je na groblju u Kosovskoj Mitrovici, gde su Delibašići nekada živeli.

- Istina je da su Albanci uništili spomenik mojoj pokojnoj majci. To je bilo još kad su dole počeli da se dešavaju prvi nemiri. Ona je preminula 1980. godine, a spomenik je porušen 1999. ili 2000. godine. Mnogo me je sve to pogodilo... Ja sam još odavno imala želju da prebacim njeno telo iz Kosovske Mitrovice, ali mi je sveštenik rekao da ne treba to da radim - otkrila je Slađa jednom prilikom, pa dodala:

- Tako da, ostalo je tako kako jeste... Grob moje majke se nalazi u blizini kapele na groblju. To ne može ni da se nekako obnovi, pokušavala sam, ali ništa od toga. Polovina groblja je uništena, sve sa srpske strane, a sa albanske nije. Idem svake godine dole. Godišnjica njene smrti je 13. jula. Moja duša je ostala tamo s njom. Gubitak majke je najveća bol koju sam doživela u životu. Deset godina sam imala kad se to desilo - otkrila je svojevremeno pevačica za domaće medije.

"Ocu je bilo teško jer sam odabrala muškarca druge vere"

Pored oca sportiste Juga Delibašića i brata fudbalera Igora, Slađa je bila prvak Beograda u plivanju za Partizan, a igrala je i rukomet za Radnički, dok je atletiku trenirala u Crvenoj zvezdi.

Na kraju je završila kod Lokice Stefanović kao plesačica, gde je i upoznala Đoleta Đoganija, sada, njenog bivšeg supruga.

Vrlo brzo su počeli da rade, ali i žive, kao par, što je najteže palo, priznaje, njenom ocu.

- Mom ocu je bilo najteže kad sam mu saopštila da sam trudna i da se udajem za Đoleta. To mu je bilo katastrofa. Želeo je više. Mi s Kosova biramo muškarca za ceo život, da bude tvoje vere - istakla je jednom prilikom Slađa.

- Nisam tad tako gledala na ljude, delim ih na pozitivne i negativne. Sada bih drugačije uradila definitivno. Bila mi je bitna njegova duša i kakav je čovek, tek posle sam upoznala njegovu porodicu. Kažu da ne treba gledati ko je i šta je, ali parametri ipak postoje i to mogu da primenim sad kod dece - naglasila je Delibašićeva.