Pevačica Zlata Petrović odlučila je da posle mnogo godina napusti Mirijevo i sebi priušti novi dom.

Naime, Zlata je kupila stan od 35 kvadrata, dok će u dosadašnjoj nekretnini ubuduće živeti njen sin Jovan sa partnerkom Enom Čolić.

- Od marta, aprila kreće moja oaza mira. Kupila sam sebi stančić od nekih 35 kvadrata. Stan u Mirijevu mi je postao prevelik. Ne mogu više ni da čistim, ni da perem. Ostaje deci - tu će biti Jovan i Ena. Oni su se nedavno vratili iz Tajlanda. Lepo im je i super su deca - rekla je Zlata.

Imala predrasude prema Eni

Iako je tokom rijaliti programa "Elita 9" razmenjivala teške reči sa snajkom, pevačica priznaje da je mišljenje promenila čim ju je upoznala.

- Često imamo predrasude o ljudima, a dok ih ne upoznamo, ne znamo kakvi su zaista. Kada je Ena ušla i kada sam osetila njenu energiju, imala sam utisak kao da sam je oduvek poznavala. Predrasude su čudo. Njih dvoje se vole, što je najvažnije. Ena je dobar i vredan čovek, puna empatije. Mnogo sam se kidala dok su bili u rijalitiju, sekirala se i nervirala, pa čak izgovorila i neke oštre reči... - zaključuje Zlata.

