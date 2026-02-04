Slušaj vest

Ivana Pavković i Petar Mitić imaju jedan od najskladnijih brakova na estradi i baš zbog te činjenice je veliku prašinu izazvala njegova izjava da bi u odnosu pre on bio neveran.

Oni sada po prvi put objasnili i sa čim su se nakon navoda o preljubi susreli.

Otkrili istinu o odnosu

Petar je poručio da je samo pokušao da zaštiti suprugu:

- U ovim godinama sad paziti šta ćeš da kažeš mislim da je glupo pa makar se desilo ovo što se desilo. A desilo se da ispadoh najgori u Srbiji, kao da sam ubio čoveka. Ako neko treba da prihvati žrtvu i neki linč, neka budem ja. Mnogo sam spremniji da to budem ja jer je Ivanu to sve mnogo više pogodilo, to je činjenica.

"Baš je glupo to što si rekao"

Pevač je potom otkrio da li je nakon njegove izjave usledila svađa izvan kamera, i kako je zapravo Ivana odreagovala.

- Moja je isto reakcija bila: "Baš je glupo to što si rekao", zato što sam znala šta će sve da ispadne. Veruj mi bilo mi je smešno koju su ljudi sebi slobodu dali da nam privatno na mrežama šalju poruke šta treba da uradimo, kako sada ja da se postavim - kaže ona dok Petar kroz šalu dodaje:

- Ili ga ubij ili se razvedi! Kad su počeli da nas zovu ljudi ja sam bio u fazonu, šta se desilo? Nekad ne umeš sa rečima, i to je činjenica.

Nakon decenije braka Ivana je kroz osmeh otkrila da i dalje postoje neke sitne navike kojim je Petar iznervira.

- Kasno ustajanje, bacanje čarapa gde stigne, ono klasično muško, on mi je četvrto dete .Mi smo zajedno od moje 20.godine. Stvarno sam i prvi ručak njemu skuvala, prvi put peglala, zajedno smo odrastali.

