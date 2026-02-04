Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović porodila se juče i na svet donela dečaka Bogdana. Sada se tim povodom oglasila njena majka, Jasmina Todorović.

Jasmina je na svom Instagramu istakla koliko je srećna zbog dolaska unuka.

2801-zorana-jevtic-zoz-0209.jpg
Foto: Zorana Jevtić

- Dobrodošao dečače moj... Srećna baka do neba - napisala je majka Milice Todorović.

Evo gde će živeti Milica s bebom

Podsetimo, pevačica se i dalje nalazi u porodilištu, ali će uskoro izaći i sa svojim sinom se uputiti u stan, koji je kupila pre nekoliko godina.

Kako prenose mediji, kvadrat Miličinog stana vredi i do 5.000 evra, a u komšiliku joj je gotovo pola estrade. Milica Pavlović, Nadica Ademov, Katarina Grujić, Saša Kovačević,Sandra Afrika, ali i Miličin kum Stevan Anđelković. Ono što je zanimljivo, a tiče se ovog kompleksa, je to da postoji obezbeđenje na samom ulazu u kompleks, zabranjeno je snimanje kamerom, a i samo naselje je okovano kamerama.

Milica Todorović Foto: ATA Images, ATA images

Ime Bogdan ima jaku simboliku

Inače, Milica se porodila u privatnoj bolnici i na svet donela zdravog dečaka kojem je dala ime Bogdan.

0w9a1003.jpg

