Pevačica Ivana Peters nikada nije pažnju privlačila skandalima i trudila se da privatni život čuva daleko od očiju javnosti.

Međutim, jednom prilikom je otvoreno govorila o zdravstvenim problemima koje je imala.

Infarkt usred emisije

Naime, Ivana je usred emisije doživela infarkt.

„Bol je bio neopisivo jak i mislila sam da nikada neće prestati. U toj agoniji sam se onesvestila, a kada sam došla sebi, usledio je šok. Ja, mlada žena koja još nije dostigla ni 40. i žestoka pobornica veganske ishrane, doživela sam infarkt pred kamerama, usred snimanja emisije“, ispričala je Ivana, koja je i ranije osećala tegobe, ali ih je zanemarivala:

„Nedostatak daha i umaranje čak i prilikom penjanja na drugi sprat, trčanja za busom i nameštanja kreveta ujutru nisu bili dovoljan razlog da shvatim da nešto nije u redu dok na snimanju emisije ‘Ko je kod Koje’ nisam osetila neopisiv bol koji nikako nije prestajao. Tog martovskog dana, uprkos veganskoj ishrani i relativno mladim godinama, doživela sam srčani udar, a taj nemili događaj sada mi je opomena za ceo život.“

„U mom slučaju nisu bile kobne moje godine, presudne su bile neke druge stvari. Čak ni lekari i dalje nemaju odgovor na pitanje zašto se to desilo. Da, holesterol je bio povišen, ali to je bilo tako i kada sam bila mlađa i dosta mršavija. Genetika takođe nije bila uzrok, jer niko u mojoj porodici nije imao srčanih problema“, rekla je Ivana.

Nakon svega ovoga, pevačica je odlučila da koriguje ishranu i promeni način života.

Ivana je uspela znatno da smrša, što zbog zdravije ishrane, što zbog operacije žuči koju je imala prošle godine, a nakon koje je skinula 10 kilograma.

