Pevačica Milica Jokić prisetila se svojih početaka i otkrila sa čime se borila na početku karijere. Ona je istakala da je oduvek bila spreman na sve što popularnost nosi sa sobom.

Milica je istakla da su joj roditelji bili najveća podrška, ali da su od nje imali zahteve.

- Razni natpisi u novinama, odjednom apsolutni haos. Tad sam pomislila: "Pa dobro, ja sam želela da budem poznata, želela sam da se bavim javnim poslom, tako da to ti je što ti je". Šalu na stranu, meni to ne pada teško, jer negde sam bila i svesna da će to tako i biti. Mislim da je to sve normalno i da će biti sve tako i ne smeta mi - rekla je Milica koja se osvrnula i na roditelje. Ona je rekla da je uspela da ostvari njihove uslove i pravila koja su joj postavili.

- Pa, ja mislim da jesam. Mislim sigurna sam da jesam. Da sam ispunila te neke pre svega od toga vaspitanja. Mislim da mi je to negde najbitnije kao i svakom roditelju. I ponašanjem nekim svojim, jer oni su jednostavno u fazonu znaju kako se ponašam, znaju kakva sam i znaju da ih nikad u životu nigde ne bih ni obrukala. Tako da ne brinu što se toga tiče. Mislim da mi je to negde najbitnije, a svakako da sam ispunila sve što su očekivali od mene u smislu škole. Završila sam i muzičku školu i uz to je, naravno, osnovna, srednja škola, škola pevanja. Posle toga sam i završila i fakultet, tako da mislim da mogu da budu srećni. Oni su od mene diplomu dobili - rekla je Milica koja je studirala ekonomiju i dodala:

- Mama, ona je, moram da kažem da to je kod njih apsolutno, mislim, dosta ljudi se i čudi što je to tako. Oni su negde mene gurali sve ovo od starta i uvek su bili tu za mene. Stvarno nikada, nikada nisam dobila nikakvu vrstu nepodrške od njih. Uvek sam imala toliku podršku od njih u svemu tome i ja moram da kažem da i kada sam otkrila taj talenat, zapravo otkrila sam zbog svojih roditelja i oni su me negde gurali i u školu pevanja, i upisali su me u muzičku školu. Znači, to je sve negde bilo na njihovu inicijativu, kad su videli da sam ja talentovana. I smatrali da pevačica danas može da bude, jednostavno može da bude školovan umetnik. I oni to negde tako gledaju. Tako da, eto, s obzirom na to vaspitanje i ponašanje i snimanje, sve zavisi od same osobe. Tako da, negde su oni mene gurali sve to i uvek su mi bili velika podrška i danas su. Hvala im na tome. Moram da kažem, mama ne voli da se eksponira. I ona je onako mnogo stidljiva. Znači, mnogo je introvertna. Ona je stvarno jedna divna žena. I ne znam, kad bi je neko zatekao, kad bi je neko nešto pitao ovako javno, mislim da bi se potpuno zbunila. Ali, ovaj, jer je ona potpuno van toga. Ali eto, bilo je naravno lepo, ali stidljiva onako – prokomentarisala je ona.

Milica je istakla da se u njihovoj porodici pojavila još jedna pevačka nada, te je s ponosom govorila o svom bratu i njegovom interesovanju za muziku.

– Pa to je, zapravo, sin moje sestre od tetke. I, naravno, ja sam sa njima stvarno jako bliska i, mislim, mi smo bukvalno baš blizak rod. Pa nemam šta da kažem. On je zaista jedan divan, divan dečkić, što se kaže, u pubertetu, onako tinejdžer je. I šta god on odluči, oduvek je pokazivao tu sklonost, da kažem, prema glumi pre svega. I šta god odluči da se, čime da se bavi u životu, ja znam da on neće obrukati ni mene, ni našu porodicu, jer jednostavno on je jedno dobro dete i zaista je talentovan. Zaista, onako, i talentovan i vrlo je otvoren. Tako da želim mu sve najbolje – ispričala je i dodala da li mu pomaže njena popularnost:

- Pa, mislim, svako se bori na svoj način. Svako ima u nekom trenutku svoje pitanje. Mislim, to je tako jednostavno kod svih, ja mislim. I ti, samo je do te osobe da se boriš, da se trudiš, da radiš i da nastojiš da se priča o tebi u tvom imenu i da se gradiš. To je to – zaključila je Milica u emisiji "Nije lako biti ja".

"Čujem se sa Dačićem"

Inače, Milica je nedavno u intervjuu priznala da se čuje sa Ivicom Dačićem sa čijim je sinom Lukom bila u dugogodišnjoj vezi.

- Mi se znamo jako dugo i porodično, u kontaktu smo, i sve je okej - rekla je između ostalog i otkrila da ulaže u nekretnine.

