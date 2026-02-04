Slušaj vest

O romansi pevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera, koja je prvih šest meseci bila samo onlajn veza, preko interneta, ne prestaje da se priča. On se vratio iz Srbije u Ameriku, gde dugo živi, a malo pre odlaska zajedno su gostovali u emisiji gde su se dotakli svakodnevice, ali i religije.

- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

- Ja moram da kažem jednu stvar, između njega i mene je uvek Isus! - kazala je potom Mina.

- Ona je jako veliki vernik - ubacio se Kasper.

- On meni ne zamera kad ja pričam o tome, ne. To sam ja. Sve što imam dugujem Bogu. Ni mami, ni tati, nego Bogu. Bog je pre mojih roditelja znao kako ću se zvati, koliko ću dlaka na glavi imati, koliko ću imati talenta - kazala je Mina za Adria TV.

1/5 Vidi galeriju O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region Foto: screenshot pink tv

Kasper dobio preteće poruke

Minin verenik pokazao jezivu poruku koju je dobio

Kasper je, inače, danas podelio na Instagramu poruku koju je dobio u inboks, koja je šokirala mnoge.

- Klovnu jedan j**em te u ta tvoja usta. Ima da ti lomim sve te zube veštačke gde god te budem video - glasila je poruka, a onda je usledio odgovor.

- Bože oprosti im, ne znaju šta rade. Cilj ove poruke je bio da se uplašim. Nisu uspeli u tome, ali jesu u tome da se osećam tužno koliko je ljudi ogrezlo u mržnju i nasilje - napisao je Kasper, a Mina ga je podržala.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: