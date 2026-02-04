"NE PRIČAM SA BOBANOM RAJOVIĆEM, A ŽIVELI SMO ZAJEDNO" Bojan Marović otkrio detalje koje niko nije znao: Godinu dana smo bili u istom stanu
Pevač Bojan Marović proslavio se pre više od dve decenije, a iz rodne Crne Gore preselio se u Srbiju i ovde gradio karijeru. On se sad prisetio svojih početaka, te progovorio o odnosu sa kolegom Bobanom Rajovićem.
- Boban je živeo sa mnom. Ja sam stan iznajmio od njega. Bio sam tu godinu dana možda, trebao mi je mir i vreme - kazao je na početku Bojan Marović, pa je izneo još detalja o njihovom odnosu.
- Nas je bilo trojica u stanu, a uvek je bilo zanimljivo. Ja se tog perioda rado sećam - dodao je pop pevač za "Republiku".
On je potom iskreno naveo da već dugo nema kontakt sa Bobanom.
- Ne čujemo se, nemamo kontakt. Nemam kontakt stalan ni sa familijom, nekim bližim ljudima... Svako ima svoj život, obaveze. Boban svoje, ja svoje - kazao je Marović.
Bobanov sin je igrao u Zvezdi
Podsetimo, po mišljenju mnogih, Bobanov sin Andrija je preslikan otac koji je već izrastao u pravog frajera. U prilog tome govore i fotografije na kojima se pevačev mezimac hvali svojim izvajanim telom.
Andrija je nekadašnji fudbaler mlađih kategorija Crvene zvezde, a posvećen je radu na svojim mišićima i veoma je popularan na društvenim mrežama.
