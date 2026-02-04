Slušaj vest

Voditelj i bivši rijaliti učesnik Milan Milošević jedno vreme provodio je u Crnoj Gori, gde ima veliki krug prijatelja. Tada je ispunio svoju dugogodišnju želju – posetio je manastir Ostrog, jedno od najznačajnijih duhovnih mesta u regionu. Ipak, iako je poseta bila duboko emotivna, nije protekla bez neprijatnosti.

Naime, posetu manastiru organizovali su mu njegovi prijatelji kao iznenađenje, što ga je dodatno dirnulo. Međutim, dok je slušao besedu sveštenika u prepunoj prostoriji, Milanu je iznenada pozlilo.

- Rekao je prijateljici da mu nije dobro, izašao je napolje i naslonio se na zid. Kada je pokušao da krene dalje, zacrnilo mu se pred očima i srušio se. Prisutni su odmah pritrčali u pomoć i brzo je došao sebi. Nakon kraće pauze, zahvalio se svima koji su mu pomogli i nastavio obilazak manastira - ispričao je izvor blizak voditelju.

1/8 Vidi galeriju Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

Milošević je kasnije ispričao prijateljici da veruje kako je razlog što mu je pozlilo bio upravo snažan emotivni naboj zbog dugoočekivane posete ovom svetom mestu.

Takođe, tokom posete dogodio se i susret koji je na njega ostavio snažan utisak. Prišla mu je devojka koja je u manastiru bila sa svojom slepom majkom i zamolila ga da joj se obrati.

- Žena je, kada je čula njegov glas, briznula u plač, ljubila mu ruke i govorila kako bi ga prepoznala među milion ljudi jer je godinama pratila njegove emisije koje su joj bile uteha – ispričao je izvor.

Milošević nije želeo da detaljno komentariše ceo događaj.

- Tačna vam je informacija, ali ne bih govorio o detaljima - kratko je rekao tada za medije.

Milan podneo 9 tužbi protiv Asmina

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

– Ne mislim da će lupati na kapiju, jer mnogo je smiren i pribran i mislim da će pokazati neku drugu stranu svoje ličnosti, nego onu koju je pokazao na društvenim mrežama kada je sve pljuvao. Imam devet tužbi protiv njega, ali sam veliki profesionalac i svakome dajem priliku da ispriča svoju priču i naše tužbe nemaju veze sa tim. On je mene lično vređao i podneo sam tužbe protiv onih koji na bilo koji način ukaljaju moje ime, ali to niko neće moći da primeti. Novi period je ispred nas i mnogo ljudi me je u rijalitiju vređalo, ali ja sam tu zbog gledalaca i da njima bude dobro, a priča o Asminu zanima ceo auditorijum. Neće morati da izlazi zbog suđenja sa mnom odložio sam za neka druga vremena, a možda se i van suda dogovorimo za neku lovu.

Posluašajte zanimljivosti o estradnjacima: