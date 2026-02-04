Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević pojavio se večeras u javnosti, te pred pripadnicima sedme sile otkrio da je bio u šoku kad je čuo da je na kuću njegovog starijeg kolege Zdravka Čolića bačena bomba. Spomenuo je i porođaj koleginice Milice Todorović, te istakao da ju je zvao dok je bila u bolnici.

Saša se prvo dotakao predstojećeg koncerta u Beogradu i kolega.

- Non-stop radim na koncertu, od 7 ujutru. Normalno da će biti after odličan, to je već tradicija! Imam mnogo kolega sa kojima se družim. Uvek smo tu da se podržimo. Na Tajlandu sam se video sa Darkom Filipovićem, on je tamo stalno, video sam se tamo i sa Rastom, uvek idem rado tamo - kazao je Saša Kovačević.

- Venčanje sa Zoranom da bude na Tajlandu? Ne žurim. Možda neko mesto tamo, al' gde nema puno turista. Polako, kad svi budu slobodni, da dođu lepo, to će se desiti sigurno - rekao je pevač.

- Čuo sam da je bačena bomba na Čolinu kuću, šta da kažem... Meni je prva reakcija bila, okej, sledeći korak je da se selim! Svi znamo ko je Zdravko Čolić, on je bez mrlje u karijeri. Ako je došlo do toga da je jednom Čoli bačena bomba, onda stvarno... Srbiju najviše volim, ali je sigurnost najbitnija, voleo bih da su nam deca bezbedna, da ne moraju da strahuju. Voleo bih da imam alternativu da, pored Beograda, živim još negde, pa da sam makar nekoliko meseci godišnje negde drugde - istakao je Saša zabrinuto.

Saša ističe da je zahvalan Bogu na najvažnijim stvarima.

- Svaki dan kad se probudim sam zahvalan što sam živ i zdrav, ja sam srećan čovek. Kad imaš takav pogled na svet, onda ne možeš da budeš nesrećan čovek - rekao je on, pa se osvrnuo na porođaj Milice Todorović.

- Zvao sam je, ali se nije javila. Zvao sam je dok je još bila pod anestezijom! (smeh) Jedva čekam da se vidimo oči u oči, da čestitam - istakao je Saša.

