ONA JE UNUKA LEKE RANKOVIĆA, NEKADA NAJMOĆNIJEG ČOVEKA TITOVE JUGOSLAVIJE! Bila je superpopularno TV lice, a onda samo nestala! Evo kako danas izgleda Anja
Na sam pomen imena Leke Rankovića starije generacije i dan-danas zaneme jer po sećanjima mnogih reč je bila o čoveku čije se ime nije izgovaralo tek tako. Bio je Titov kum i jedan od najmoćnijih ljudi socijalističke Jugoslavije, prvi načelnik zloglasnih OZNE i UDBE i do 1966. šef svih policijskih i tajnih službi u tadašnjoj Jugoslaviji. Rečju, jedan od najpoverljivijih i najbližih saradnika Josipa Broza.
Preminuo je na Preobraženje, 19. avgusta 1983. godine, čak mu je i sahrana bila cenzurisana tako što je u kratkoj i šturoj vesti rečeno da je na uspraćaju bilo par hiljada građana dok je u stvarnosti to bilo više od 100.000 ljudi koji su mu, što je bilo nezabeleženo na ijednoj sahrani, mrtvom skandirali: "Leka, Leka". Ni to komunističkom režimu koji je hteo da zatre njegovo ime nije bilo dosta pa je na snazi i godinama posle njegove smrti bila zabrana javnog pominjanja njegovog imena.
Unuka "rehabilitovala" Leku Rankovića
Tako, decenijama javno zaboravljen, iako se uz jutarnju kafu privatno po kućama, ali samo uz proverene prijatelje i rodbinu, u tajnosti pričalo gde bi Srbiji bio kraj da ne skloniše Leku, Ranković je "rehabilitovan" na potpuno neočekivan način - zahvaljujući unuci Anji koja je postala popularno TV lice da bi se potom u nekom od intervjua sa zvezdom u usponu otkrilo da joj je deda niko drugi do čuveni Leka Ranković.
Oni koji su tada bili klinci i mladi, a danas imaju 40-50 godina, sećaju se TV voditeljke sa tadašnje BK televizije koja je za veoma kratko vreme postala nacionalno prepoznatljivo TV lice.
Privlačna plavuša ostaće zapamćena kao voditeljka i urednica emisije Gea, koja se bavila događajima u svetu. Obično je držala prekrštene ruke dok je stajala u kadru što je za naše voditeljke dotad bilo nezamislivo... Od 1997. do 1999. bila je najmlađi urednik "Telefakta", a posle nekoliko godina prelazi da bude urednik zabavnog programa. Radila je i emisiju Pazl (Puzzle).
Trebalo je da pređe na RTS ali onda je samo iščezla s TV ekrana, posvetila se menadžmentu.
Udala se za nekadašnjeg manekena
Iako se povukla iz javnog života, Anja Ranković je ostvarila stabilan i ispunjen porodični život. Udata je za Dejana Dmitrovića, nekadašnjeg manekena, sa kojim je krunisala ljubav crkvenim venčanjem u crkvi Ružici na Kalemegdanu. Svečanosti je prisustvovala i njena baka Slavka, udovica čuvenog Aleksandra Leke Rankovića, što je dodatno dalo posebnu simboliku tom događaju.