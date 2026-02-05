Slušaj vest

O vezi pevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera, koja je prvih šest meseci bila samo preko interneta, ne prestaje da se govori. Kasper se vratio iz Srbije u Ameriku, gde dugo živi, a Mina ističe da jako želi da njemu i sebi rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram

"Između Kaspera i mene je Isus"

- Ja moram da kažem jednu stvar, između njega i mene je uvek Isus! - kazala je potom Mina.

- On meni ne zamera kad ja pričam o tome, ne. To sam ja. Sve što imam dugujem Bogu. Ni mami, ni tati, nego Bogu. Bog je pre mojih roditelja znao kako ću se zvati, koliko ću dlaka na glavi imati, koliko ću imati talenta - kazala je Mina.

Kasper pokazao jezivu poruku koju je dobio

Kasper je, inače, podelio na Instagramu poruku koju je dobio u inboks, koja je šokirala mnoge.

- Klovnu jedan, j**em te u ta tvoja usta. Ima da ti lomim sve te zube veštačke gde god te budem video - glasila je poruka, a onda je usledio odgovor.