Pevačica Milica Todorović 3. februara postala je majka dečaka kome je dala ime Bogdan. Njena porodica i prijatelji napravili su proslavu u čast rođenja Bogdana, a pevačica je na svom Instagram profilu podelila delić atmosfere.

Na spisku zvanica našao se veliki broj Miličinih prijatelja i kolega. Atmosferu su do usijanja je dovela pevačica Katarina Živković, koja je stigla među prvima i odmah se latila mikrofona, kao i Miličin kum Stevan Anđelković, koji nije propustio priliku da zapeva za naslednika.

Milica Todorović Foto: Prinscreen/Instagram

Iako su pevači bili zaduženi za muziku, titulu najveselijeg gosta ubedljivo je odnela Bogdanova tetka Jovana, Miličina rođena sestra. Inače, Milica sa njom u jednom periodu života nije pričala pet godina.

- Imaš najveseliju sestru - pisalo je u objavi.

Sinu dala ime Bogdan

Pevačica Milica Todorović porodila se u privatnoj beogradskoj klinici, a pevačica je rodila sina Bogdana.

Ime Bogdan je staroslovenskog porekla, nastalo spajanjem reči "Bog" i "dan" (od dati), što simbolizuje "od Boga danog", odnosno dar od Boga. Ovo muško ime često se davalo deci koju su roditelji dugo i željno očekivali, smatrajući ih božjim darom. Simbolizuje zahvalnost, blagoslov i duhovnu povezanost.

