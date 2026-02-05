Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović 3. februara postala je majka dečaka kome je dala ime Bogdan. Njena porodica i prijatelji napravili su proslavu u čast rođenja Bogdana, a pevačica je na svom Instagram profilu podelila delić atmosfere.

Na spisku zvanica našao se veliki broj Miličinih prijatelja i kolega. Atmosferu su do usijanja je dovela pevačica Katarina Živković, koja je stigla među prvima i odmah se latila mikrofona, kao i Miličin kum Stevan Anđelković, koji nije propustio priliku da zapeva za naslednika.

Iako su pevači bili zaduženi za muziku, titulu najveselijeg gosta ubedljivo je odnela Bogdanova tetka Jovana, Miličina rođena sestra. Inače, Milica sa njom u jednom periodu života nije pričala pet godina.

- Imaš najveseliju sestru - pisalo je u objavi.

Sinu dala ime Bogdan

Ime Bogdan je staroslovenskog porekla, nastalo spajanjem reči "Bog" i "dan" (od dati), što simbolizuje "od Boga danog", odnosno dar od Boga. Ovo muško ime često se davalo deci koju su roditelji dugo i željno očekivali, smatrajući ih božjim darom. Simbolizuje zahvalnost, blagoslov i duhovnu povezanost.