Marija Veljković ne prestaje da iznenađuje svojim izgledom.

Naime, mnogi su primetili da popularna voditeljka Marija Veljković više ne izgleda kao što je nekada izgledala.

Neverovatna promena

Očigledno je da se Marija, kao i mnoge javne ličnosti, podvrgla estetskim korekcijama.

marija-veljkovic.jpg
Foto: Marina Lopičić

Marijini obrazi su puniji, lice zategnutije, kapci otvoreniji, usne popunjenije i jagodice naglašenije. Do ovakvog efekta obično se dolazi ubrizgavanjem hijalurona ili botoksa.

Marija Veljković nikada nije javno potvrdila da je nešto na svom izgledu menjala, ali je promena očigledna.

screenshot-15.jpg
Foto: Prtintscreen

Ipak, jednu stvar na sebi popularna voditeljka nije menjala, a to je plava kosa koja već godinama predstavlja njen zaštitni znak.

Koleginica Krisrina ne krije da posećuje plastičnog hirurga

Za razliku od Marije, njena koleginica Kristina Radenković ne krije da posećuje privatnu kliniku za plastičnu hirurgiju.

Kristina je jednom prilikom otvoreno govorila o tome i priznala da je minimalno korigovala popularno nazvane bore smejalice.

Kristina Radenković Foto: Damir Dervišagić, RTS promo

- Ne bih sada na sebi ništa menjala. Probala sam jako malo i ne bih, nije još vreme. Sigurno hoću za pet godina, ali sada su mi još slatke. Mislim da mi je mnogo malo lice da bih peglala bore. Ali, mislim da ću nešto drastičnije jednom raditi - izjavila je tada Kristina Radenković.

Kurir/Blic

