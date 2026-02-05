Slušaj vest

Marija Veljković je u poslednjem trenutku odustala od prodaje imanja koje je nasledila od pokojnog oca, a sve se odigralo pred kamerama emisije "Novi početak", gde je voditeljka grcala u suzama.

Mladi bračni par je u ponudi imao tri kuće, a njihov izbor je pao upravo na voditeljkinu. Međutim, ona se u poslednjem trenutku predomislila, te odustala od prodaje.

Kuća Marije Veljković nalazi se u selu Donja Kamenica kod Knjaževca.Ima 50 metara kvadratnih, nalazi se na osam ari placa i u dobrom je stanju. Pored stambene jedinice ima i pomoćne objekte na imanju.

Inače, kuću su Marija i njena majka nasledile kada je voditeljkin otac preminuo, a želela je da je proda navodeći da "tamo ne ide često".

O svemu tome Veljkovićeva je govorila u emisiji "Novi početak", kada je program na kratko prekinula i razgovarala sa organizatorima, zamolivši ih da obustave prodaju.

- Ja ne mogu. Moj tata se rodio u toj kući - rekla je Marija kroz suze.

Režija je pitala da li želi da prekinu snimanje, a ona je samo klimnula glavom i nestala iz kadra. Potom je obrazložila promenu svoje odluke.

"Tata mi se rodio u toj kući"

- Ja ne mogu da prodam kuću. Neću da im prodam kuću. Pa ne mogu, tata mi se rodio u toj kući. Recite im da nije na prodaju - rekla je voditeljka grcajući u suzama, a potom je nastavila.

- Mislila sam da je najbolja i najrealnija, i moja i mamina opcija, posle tatine smrti da kuću prodamo. Stvarno je fakat da ja u ovoj kući nisam bila godinama, da ne kažem decenijama, odnosno da sam ovde bila kao dete, ali jednoistavno je to kučća koja je pripadala mom ocu, u kojoj je moj otac rođen i ja iz nekih emotivnih razloga, iz razloga tih što želim da moja deca znaju odakle smo potekli, neću kuću da prodam. Volela bih da se vratim ovde. Prosto znam da je sada nemoguće da živim ovde jer ovo je četiri sata vožnje od Beograda, ali nekako ne bih volela da otuđim nešto što je naše porodično.

Iako retko dolazi na imanje, ipak želi da se jednog dana tu vrati.

- Ja toliko retko ovde dolazim, ali kad dođe čovek ovde i vidi ovu lepotu... a znaš da su ti odavde koreni i da si ovde vezan svojom genetikom... Ovde su mi se zaljubili baba i deda, ovde su dobili mog tatu i ja ne želim da budem ta koja će da se odrekne toga. Mi smo svi bili mnogo vezani za njega. On je nama bio stub porodice. Svi smo se oslanjali na njega i otkad njega nema, svi pogubljeni malo, i mama, i ja, i deca. Ovo je nekako vezano za mene samu, moj povratak ovde i to što ja ne želim da napustim ovo ovde je to što ja njemu dugujem.

Marija je potom stala pred mladi bračni par, izvinila im se i saopštila da kuća ipak nije na prodaju, te su oni izabrali drugu nekretninu.

- Kuća koju ste izabrali nije na prodaju. Izvinite, molim vas, ali ja sam odlučila da kuću ne prodam, tako da vam je ostala samo druga kuća.