Đole Đogani bio je prvi denser koji je početkom devedesetih sarađivao sa Draganom Mirković. Do tada nijedna pevačica nije imala svoju plesnu grupu na koncertima iako je tu u svetu bilo popularno, pa je ovakva kombinacija u Jugoslaviji postala apsolutni hit.

"Bila je drugačija od svih"

Mag densa se u okviru projekta "Rame uz rame s Draganom" koji se emitovao na Kurir televiziji, prisetio saradnje sa balkanskom regionalnom zvezdom.

- Ja sam njoj radio prvi spot i prve velike koncerte. U ono vreme bila je potpuno drugačija od svih. Tada je Dragana bila najbolja u svemu tome što je radila. Ako se neko buni i ne slaže se sa ovim, imam sve dokumentovano. Ona je u rangu s Majklom Džeksonom i Bijonse! I da peva i da igra, to treba znati, to je jako bitna stavka. Danas klinci nemaju pojma kako izgleda istorija starijih izvođača, a trebalo bi da znaju kako se to nekad radilo. Na primer, radili smo koreografiju gde sam sa jedne strane ja, a sa druge strane Sani... Mi nju podignemo i ona uradi kolut nazad i nastavi da peva. Neka dođe sad neka zvezda, bilo ko da to uradi! Kod nje ništa nije bilo statično. Već sam rekao i reći ću opet, bila je i ostala najbolja - u dahu je kazao Đole, pa se prisetio anegdote iz vremena kad je sa svojom grupom putovao sa Draganom na koncerte.

- Ma tu je bilo svega i svačega. Išli smo autobusom, imali smo koncerte 26-27 dana u mesecu po dva puta dnevno u različitim gradovima. E sad, ono čega sam se sad setio, a nikada nisam rekao, a opet opisuje nju kao skromnu i dobru osobu, jeste momenat kad smo posle nastupa otišli na ručak. I sad tamo su i Gagi, Baki, Sani i još mnogo plesača, i ja im kažem ponašajte se normalno, nemojte da se svađate, pazite šta pričate. Oni sve aminuju. I dešava se da Gagi sedi prekoputa Dragane, a on je stvarno imao jako veliku tremu od nje. I mi smo tada nešto pričali, neke smešne teme, i Gagiju, kako su bila puna usta i zasmejao se, a Dragana prekoputa njega, on ispljune tu hranu na nju. Ja poludeo! A ona umire od smeha i kaže: "Ma, ljudi, šta se ovo desilo?!" Gagi je hteo u zemlju da propadne - ispričao nam je denser i dodao:

- Dragana i ja smo imali mnogo vremena za razgovore. Znam koji su bili njeni ciljevi i želje i dokle je htela da dobaci. Ona je imala svoje snove i mislim da ih je sve ostvarila, osim što je možda dobacila i više od onoga što je planirala. Za nju nemam pitanje, samo najlepše reči - zaključio je on.