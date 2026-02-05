Slušaj vest

Milica Todorović trenutno proživljava najlepše dane svog života. Pevačica uživa u prvim trenucima sa svojim sinom Bogdanom u porodilištu, gde majka i naslednik provode vreme upoznajući se i privikavajući jedno na drugo. Dok je Milica posvećena bebi, ponosni tata je odlučio da dolazak sina na svet obeleži velikim slavljem koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.

Mlad, lep i uspešan

Pevačicin izabranik, kog Milica uspešno čuva daleko od očiju javnosti, sinoć je organizovao proslavu u jednom prestižnom restoranu, na kojoj su se okupili najbliži prijatelji i članovi porodice. Atmosfera je, prema rečima prisutnih, bila izuzetno vesela, a slavlje je proteklo u znaku emocija, smeha i dobre muzike.

Jedna od Miličinih koleginica dostavila nam je fotografiju koja se pojavila na društvenim mrežama, a koju je objavila njihova zajednička prijateljica. Na toj fotografiji se po prvi put može videti otac Miličinog sina, koji je do sada uspešno izbegavao javno eksponiranje.

- Bili smo sinoć na slavlju i sve je bilo jako lepo, veselo i zabavno. Slavilo se rođenje sina, svi su bili vidno emotivni i srećni. Otac Miličinog deteta ne želi da bude deo javnog sveta, ali se vidi koliko je ponosan i ispunjen. Ne mogu da vam dostavim snimke jer će se znati od koga je, ali evo vam fotografija koju je prijateljica javno objavila i ponosnim roditeljima čestitala - rekla nam je estradan umetnica koja je zamolila za diskreciju.

Konačno srećna i zadovoljna

Dani sreće