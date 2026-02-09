Slušaj vest

Vladimir Ilić Ila pre nego što se potpuno povukao iz javnosti za Kurir televiziju govorio je o svom legendarnom ocu Milovanu Iliću Minimaksu.

"Moj otac je jedan jedini"

- Uvek govorim sa ponosom, moj otac je bio moj najbolji prijatelj i heroj. Beskrajno sam ponosan na njega, on je jedan jedini, živa legenda. Teško je u svetu muzike uspeti kada imaš etiketu njegovog sina. Sa jedne strane prija, a sa druge je strane problem jer se ne prašta ni minimalni uspeh - govorio je Ilić za Kurir i otkrio da se danas niko od ljudi kojima je Minnimaks pomogao ne javljaju:

- Ja sam nažalost sahranio sve, imam ženu, sestru i sestrića. To su neke normalne stvari... Svi okrenu leđa, takav je život. Ljudi su puni zlobe, sujete, brzo se živi... Na neke ljude ne možeš da se naljutiš... Mnogima je pomogao. Danas se javi Žika Slika, mi smo kućni prijatelji, On dođe svake godine na godišnjicu, i to je dovoljno. Jedan pravi prijatelj je sasvim dovoljan. Moj otac je to shvatio to odavno jer nikoga sa estrade nikoga nije primao u kuću. Za sve godine možda je ušlo do petoro ljudi koji su poznati.

Od njih je napravio zvezde

Minimaks je neko ko je od svojih gostiju pravio zvezde, te nakon pojavljivanja u njegovoj emisiji mnoge ličnosti su kao čarobnim štapićem postale vrtoglavo popularne.

Lepa Brena je pre Minimaksa bila samo "Brena", a on joj je dodelio umetničko ime koje je vremenom postalo brend.

Vesna Vukelić Vendi je takođe bila jedna od ličnosti koja je nakon njegove emisije zasijala punim sjajem. Minimaks ju je ugostio i predstavio javnosti na sebi svojstven način, nakon čega je postala jedna od s*ks simbola bivše Jugoslavije.

Kseniji Pajčin kada je započela solo karijeru njegova emisija je bila prava "odskočna daska" za sve dalje uspehe koje je napravila.

Svetlana Ceca Ražnatović sa Željkom Ražnatovićem Arkanom odmah nakon svadbe se ekskluzivno pojavila kod Ilića, kada su zajedno gledali snimke sa venčanja. Takođe, prvo njeno javno pojavljivanje sa decom bilo je upravo kod Minimaksa.

Jelena Karleuša je nakon pojavljivanja kod Ilića postala jedna od omiljenih pevačica na prostorima bivše Jugoslavije. Jedno od gostovanja bilo je upravo sa Cecom, a snimak iz te emisije i dan danas je jedan od viralnih jer je to zadnje zajedničko ekranizovanje ove dve pevačice jer se godinama sreću samo na sudu.

Jasna Milenković Jami, Dara Bubamara, "Rokeri sa Moravu", Đorđe Balašević i Rambo Amadeus, kao i mnogi drugi bili su deo Minimaksove magične prašine nakon koje su zablistali, svako na svoj način.

21 godina bez Minimaksa

Televizijska legenda i jedan od najomiljenijih voditelja ikada, Milovan Ilić Minimaks preminuo je nakon borbe sa opakom bolešću u februaru 2005. godine.

Iza njega su ostali brojni intervjui, aforizmi i humoreske, njegov život bio je neobičan, a način na koji je vodio i njega i emisije nekovencionalan. Poznat po šarmantnosti, oštroumnosti, brzim i britkim mislima, Milovan Ilić Minimaks objavio je sedam knjiga aforizama i dve knjige poezije.