Za ime Hana, prvenstveno se smatra da vodi poreklo iz arapskog jezika, drugi navodi pak ukazuju na to da je poteklo iz nemačkog (Hanne), a neki da potiče iz staro-hebrejskog jezika (Hanna).

Među nekim sprovedenim istraživanjima nađeni su i pisani dokumenti koji pokazuju da je ovo ime izvorno muslimanskog porekla, kao i da se nalazilo u starim turskim i persijskim spisima.

Kada se uzme u obzir arapsko poreklo imena Hana, njegovo značenje je - "pametna i razumna ženska osoba"; "osoba koja je inteligentna"; "žena puna znanja, vrlina i iskustva"; "razumnost" ili "osoba kojoj je vrlina razumevanje"; "sreća"; "žena koja donosi radost i sreću"; "žena koja je vesnik sreće".