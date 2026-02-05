Slušaj vest

Ina Gardijan i njen partner Danilo Jovanović postali su roditelji devojčice kojoj su dali ime Hana.

Ponosni roditelji devojčice

Njen izabranik Danilo Jovanović je iz Srbije, a pre više od 10 godina preselio se u Ameriku i od tada živi na relaciji. Neko vreme živeo je na Floridi, u Majamiju, gde i dalje često provodi vreme.

Iz bogate je porodice, voli putovanja i obišao je mnoge zemlje.

Ina Gardijan trudna
Ina Gardijan trudna Foto: Printscreen

Mnogi ga znaju i kao bivšeg momka manekenke Cece Živojinović. Oni su bili zajedno pre 9 godina, bili su u dugoj i ozbiljnoj vezi.

Ime Hana

Značenje imena Hana

Za ime Hana, prvenstveno se smatra da vodi poreklo iz arapskog jezika, drugi navodi pak ukazuju na to da je poteklo iz nemačkog (Hanne), a neki da potiče iz staro-hebrejskog jezika (Hanna).

Među nekim sprovedenim istraživanjima nađeni su i pisani dokumenti koji pokazuju da je ovo ime izvorno muslimanskog porekla, kao i da se nalazilo u starim turskim i persijskim spisima.

Kada se uzme u obzir arapsko poreklo imena Hana, njegovo značenje je - "pametna i razumna ženska osoba"; "osoba koja je inteligentna"; "žena puna znanja, vrlina i iskustva"; "razumnost" ili "osoba kojoj je vrlina razumevanje"; "sreća"; "žena koja donosi radost i sreću"; "žena koja je vesnik sreće".

O porodici

O Ininom privatnom životu se ne zna previše, a nedavno je sve iznenadila kada je govorila o ljubavi svojih roditelja.

- Moja majka je razlog razvoda mog oca i njegove prve supruge. Tata i mama su se upoznali mnogo mladi, mama je išla na more u Hrvatsku, tata je bio u vojsci i oni su tad započeli romansu, ali ih je život odveo na dve strane. Mama je bila u Beogradu, tata u Hrvatskoj. Tata se u međuvremenu oženio, ali nekim spletom okolnosti, oni su se ponovo sreli i tata se razveo, pa je stupio sa mamom u odnos i u brak - rekla je pevačica za "Hype" i dodala:

- Mislim da je mama bila razlog i ta ljubav prema njoj, jer on nije mogao da je zaboravi.

Podsetimo, svojevremeno je na društvenim mrežama kružila informacija da je Duško Tošiću u tajnoj vezi sa pevačicom Inom Gardijan, povodom čega se oglasila i sama Jelena Karleuša i tada demantovala ove navode.

