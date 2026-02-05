Edita o dečku ne želi da priča

Edita Aradinović uživa u blagoslovenom stanju, a nedavno je sa partnerom sa kojim čeka dete Nenadom Stevićem prekinula vezu.

"Kad je frka-muk"

Edita se oglasila na Instagramu i nije krila koliko joj lošem periodu prijaju lepi komentari i podrška.

- A juče pričam na temu kako su svi tu kad je lepo, a kad je frka kao sada - muk, tajac. E, pa bravo narode i hvala. Znači i cenim i vratim duplo, a i onaj gore - napisala je pevačica.

Otac Editinog deteta našao novu devojku

Vest da su Edita Aradinović i Nenad Stević stavili tačku na svoju emotivnu vezu uzdrmala je domaću javnost, i to je bila glavna tema prethodna dva dana, a Kurir je prvi objavio tu vest. Razlog zašto je to odjeknulo toliko verovatno leži u tome što je pre tri nedelje otkriveno da pevačica i njen izabranik očekuju dete.

I dok se o njihovom razlazu danima spekuliše, dodatnu pažnju izazvale su informacije da je Stević, svega nekoliko dana nakon raskida, viđen u društvu nove devojke, zbog čega su se otvorila brojna pitanja o prirodi i tajmingu njihovog razlaza. Aktuelna Nenadova izabranica je iz Novog Sada, potvrdili su izvori Kurira, ne želeći da nam otkriju detalje, niti njen identitet.

Edita o raskidu

Aradinovićeva je nedavno javno priznala da je sa emotivnim partnerom prekinula vezu.

- Bože sačuvaj i sakloni. Majko sveta. Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za ceo život. On je dobar čovek i biće dobar otac. Naše dete je sada prioritet i, ako imate malo sluha, molim vas da ovde stanete sa naslovima- poručila je Edita.