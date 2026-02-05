Slušaj vest

Milena Kačavenda otvorila je dušu u Rajskom vrtu i priznala da se poslednjih nekoliko dana ne oseća dobro.

Učesnica Elite nije krila koliko ju je pomerio problem sa bivšom drugaricom Sofijom Janićijević.

"Danima se osećam nemoćno"

- Iskreno, juče sam bila veoma besna, potresla sam se. Ne pamtim kada me je nešto ovako izbacilo iz koloseka. Danima se osećam nemoćno, želudac me je zaboleo. Osetila sam spazam u grudima, pet godina se nisam toliko iznervirala. Nisam mogla da verujem da može ovakva situacija da me snađe kada je Sofija u pitanju. Terza je najmanje važan, on je priča za sebe. Ono njeno ćutanje, odobravanje svake njegove reči. Ćutanje je znak odobravanja. Potresla sam se i iznervirala. Ako ne reaguje na vređanje Terzino Dače, onda ne bi ni za mene, što se i desilo. Ona je sama pokazala kakvog je stava, to je očigledno. Sofija je ovde jedila osoba bila koja je mogla da me izbaci iz koloseka, to je istina - rekla je Milena.

- Kako tebi deluje njeno ponašanje? - upitalo je Drvo.

- Jednostavno, ako ti neko postavi ultimatum ''veza, ili prijatelji, ti treba da kažeš odmah ''alo, care, ajde se skloni''. Nije mi jasno da se ovako ponaša. Ona je stavila njega ispred svih. Da, veza treba da se brani, ali ne sme da zaboravi ko joj nije okrenuo leđa, onda kada je Terza to uradio. Ona je rekla da je ćutala dok Terza vređa Daču, samo jer je bio u crvenom. Inače treba stalno da se ćuti, kad ti neko vređa prijatelja? Koga sam ja izdala, kao što priča Terza? Mene je pljuvala cela bivša Juga zbog nje, jer sam je branila, svakodnevno sam je branila. Eto, ponovo sam naučila da ne branim nikoga i bijem samo svoje bitke - rekla je Milena.

- Sofija je rekla da je prema tebi uvek bila iskrena, a da si ti ta koja je njoj pričala iza leđa - kazalo je Drvo.

- Ja? Ja njoj pričala iza leđa? Od momenta kad sam počela da se družim sa njom, nema toga što joj nisam rekla u lice. Ako ona tako misli, ili joj je Terza napunio glavu, okej. Nisam je ogovarala na bilo koji način - rekla je Kačavenda.