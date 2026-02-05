Slušaj vest

Ivana Boom Nikolić važi za jednu od najatraktivnijih mladih pevačica na estradi.

Ivana se godinama bavila plesom što je i do dana danas njena pasija, a zbog toga ima izvajano telo koje mnoge ostavlja bez daha.

"Kao živa lutka"

Ivana se nedavno pojavila u emisiji Amidži šou, a njeno pojavljivanje je izazvalo more komentara na račun njenog fizičkog izgleda.

Pevačica se pojavila sa potpuno plavom kosom koju je ošišala na čuvenu "paž" frizuru i vidnom promenom na licu u odnosu na prethodna gostovanja.

Dok jedni misle da nikada bolje nije izgledala i da izgleda kao živa lutka, drugi smatraju da je preterala sa estetskim korekcijama i da više ne liči na sebe.

"Promenila lični opis"

"Prelepa", "Živa lutka", "Ivana promenila lični opis, šteta, bila je lepa devojka", "Da li je ovo Ivana iz Hurricane?" i mnogi drugi nizali su se ispod video snimaka iz emisije i na mrežama.

Ivana je nakon raspada grupe Hurricane započela solo karijeru, a na samom početku je izgledala mnogo drugačije.

Ivana nije krila da je imala nekoliko estetskih intervencija.

Na svom Instagram profilu podelila je fotografije iz prošlosti, što je dodatno podstaklo rasprave. "Nemoguće. Stani, da li je to stvarno ona?", "Ona ima odličnog hirurga" – samo su neki od komentara koji su se pojavili na društvenim mrežama.

Nije krila da se operisala

Inače, Ivana od samog početka svoje medijske karijere nije krila da je na svom licu uradila samo nekoliko plastičnih intervencija.

U pitanju je nos, povećala je usne i istakla jagodice, a redovno osvežava lice raznim metodama u salonima za negu lepote.

Danas redovno trenira, bez toga nedelja i dan ne mogu da joj prođu, te održava tako vitku liniju.