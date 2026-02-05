Slušaj vest

Milica Todorović trenutno proživljava najlepše dane svog života. Pevačica uživa u prvim trenucima sa svojim sinom Bogdanom u porodilištu, gde majka i naslednik provode vreme upoznajući se i privikavajući jedno na drugo. Dok je Milica posvećena bebi,ponosni tata je odlučio da dolazak sina na svet obeleži velikim slavljem koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.

Pevačicin izabranik, kog Milica uspešno čuva daleko od očiju javnosti, sinoć je organizovao proslavu u jednom prestižnom restoranu, na kojoj su se okupili najbliži prijatelji i članovi porodice. Atmosfera je, prema rečima prisutnih, bila izuzetno vesela, a slavlje je proteklo u znaku emocija, smeha i dobre muzike.

1/8 Vidi galeriju Partner Milice Todorović Foto: printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

Sinu dala ime Bogdan

Pevačica Milica Todorović porodila se u privatnoj beogradskoj klinici, a pevačica je rodila sina Bogdana.

Ime Bogdan je staroslovenskog porekla, nastalo spajanjem reči "Bog" i "dan" (od dati), što simbolizuje "od Boga danog", odnosno dar od Boga. Ovo muško ime često se davalo deci koju su roditelji dugo i željno očekivali, smatrajući ih božjim darom. Simbolizuje zahvalnost, blagoslov i duhovnu povezanost.