Na proslavi povodom rođenja Miličinog prvenca Bogdana,Kaća je uzela mikrofon i direktno se obratila svojoj Cimi putem video poziva, preko mobilnog koji je držao otac malog Bogdana, otpevala joj pesmu “Anđele moj mali” i tom prilikom rasplakala i nju i njega.

Najbitnije je da su to bile suze radosnice i da su oni presrećni povodom Bogdanovog dolaska na svet, a slavlje se nastavilo do ranih jutarnjih čašica.

Kaća Živković rasplakala Milicu Todorović i njenog partnera! Izvor: Privatna arhiva

Mlad, lep i uspešan

Pevačicin izabranik, kog Milica uspešno čuva daleko od očiju javnosti, sinoć je organizovao proslavu u jednom prestižnom restoranu, na kojoj su se okupili najbliži prijatelji i članovi porodice. Atmosfera je, prema rečima prisutnih, bila izuzetno vesela, a slavlje je proteklo u znaku emocija, smeha i dobre muzike.

Jedna od Miličinih koleginica dostavila nam je fotografiju koja se pojavila na društvenim mrežama, a koju je objavila njihova zajednička prijateljica. Na toj fotografiji se po prvi put može videti otac Miličinog sina, koji je do sada uspešno izbegavao javno eksponiranje.

- Bili smo sinoć na slavlju i sve je bilo jako lepo, veselo i zabavno. Slavilo se rođenje sina, svi su bili vidno emotivni i srećni. Otac Miličinog deteta ne želi da bude deo javnog sveta, ali se vidi koliko je ponosan i ispunjen. Ne mogu da vam dostavim snimke jer će se znati od koga je, ali evo vam fotografija koju je prijateljica javno objavila i ponosnim roditeljima čestitala - rekla nam je estradan umetnica koja je zamolila za diskreciju.

Krio se 9 meseci

