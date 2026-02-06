Slušaj vest

Kantautorka Teja Dora bez ikakve sumnje jedan je od najvećih muzičkih fenomena sa ovih prostora u poslednjih nekoliko godina.

Foto: AP Martin Meissner

Njena pesma "Džanum" nastavila je da ruši rekorde i donosi ozbiljnu zaradu, a prema dostupnim podacima, ukupna zarada od ove numere i ostalih pesama od trenutka objavljivanja premašila je neverovatnih 800.000 evra.

Ovaj iznos odnosi se na prihode sa svih digitalnih platformi - Spotifaja, Jutjuba, Dizera i drugih servisa za striming muzike, gde Teja Dora beleži konstantan rast slušanosti. Posebno se ističe Spotifaj, na kom pevačica samo od striminga mesečno zaradi između 6.000 i 7.000 evra, što je svrstava u sam vrh regionalne muzičke scene kad je reč o digitalnim prihodima.

Foto: Zorana Jevtić

Pesma "Džanum" već godinama ima stabilnu publiku širom sveta, a slušana je u Aziji, Evropi i drugim delovima planete, gde je stekla gotovo kultni status. Međutim, poslednjih meseci ova numera doživljava pravi procvat u Brazilu i Latinskoj Americi, gde je postala apsolutni hit i nezaobilazna na plejlistama korisnika.

Uspeh koji je Teja Dora ostvarila dokaz je da kvalitetna muzika, čak i s prostora Balkana, može da pronađe put do svetske publike. Bez agresivne promocije i skandala, ova mlada umetnica uspela je da se izbori za svoje mesto na globalnoj muzičkoj mapi i da od jednog hita napravi ozbiljan poslovni uspeh.

Ako se trend rasta slušanosti nastavi, nema sumnje da će se suma od 800.000 evra vrlo brzo dodatno uvećati, a Teja Dora potvrditi status jedne od najuspešnijih muzičarki nove generacije.

Do zaključenja broja kantautorka nije odgovorila na mejl poruku u kojoj smo joj tražili komentar o podacima o zaradi na digitalnim platformama.

Kurir.rs

