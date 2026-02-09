Slušaj vest

Milovan Ilić Minimaks umro je u ferbruaru 2005. godine, a iza njega su ostali brojni intervjui, aforizmi i humoreske. Njegov život bio je neobičan, a način na koji je vodio i njega i emisije nekovencionalan.

Poznat po šarmantnosti, oštroumnosti, brzim i britkim mislima, Milovan Ilić Minimaks objavio je sedam knjiga aforizama i dve knjige poezije.

Minimaksov intervju koji je sve promenio

Minimaks je jednom prilikom u intervjuu za domaće medije govorio o saradnji sa pevačima i priznao da se zbog nekih i pokajao.

Voditelj je mnogim ličnostima sa estrade pomogao te je jednom prilikom govorio koliko je to "lansiranje u zvezde" finansijski koštalo i da li su znali da cene njegovu vrstu "pomoći".

- Nikada nisam dobijao novac od pevača. Ponudila mi je novac jedna grupa, još davno, ali sam odbio jer je to bila smešna cifra. Mnoge od tih zvezda bi se probile i bez moje pomoći, kao, na primer, Lepa Brena. Među onima koje sam podržao i pogurao rođeni su kao zvezde i Dara Bubamara, Jami, Vendi, “Rokeri s Moravu”, Đorđe Balašević i Rambo Amadeus - govorio je Minimaks svojevremeno.

"Sa Rambom i Balaševićem ne razgovaram"

Ilić je tada otkrio da nije razgovarao sa Đorđem Balaševićem i Rambom Amadeusom.

- Nisu se poneli fer i korektno Đorđe Balašević i Rambo Amadeus sa kojima od tada ne razgovaram.Moram priznati da je Jami izuzetak, jer me jedino ona uvek pominje i postuje. A donedavno sam javno govorio da me na estradi najviše oduševljavaju Ceca Ražnatović i Brena. Pa mi je sada krivo kada sam govorio kako je Brena odlična mačka, zato je valjda i moja slaba tačka.

"Čola je mrtav za mene"

Minimaks je u istom intervjuu govorio i o problemima sa Zdravkom Čolićem.

- Zdravko Čolić je (tužna) priča za sebe… Najpre (mi) je obećao da ce doći u emisiju “Maksovizija” sa Harisom Džinovićem. Kasnije mi je (preko predstavnika, jer on sve radi preko predstavnika) poručio da to ne dolazi u obzir. Zatim smo ga pozvali da sa dr Neletom Karajlićem bude moj gost oktobra 1998. godine. Ponovo je (preko predstavnika) poručio da to ne dolazi u obzir. Kada su mi njegovi predstavnici javili da Zdravko sigurno ne dolazi, zamolio sam modnu kreatorku Vericu Rakočević da mi pravi društvo. Ona je (naravno) pristala, ali su mi njegovi (Čolini) predstavnici poručili: “Znaš Čola nema ništa protiv Verice, ali pita ima li neko bolji”. Rekao sam (predstavnicima): “Nema niko bolji! A vašem Čoli poručite da je za mene mrtav i da sam ga već smestio u parcelu gde su parkirani Đorđe Balašević i Rambo Amadeus” Ali to nije sve… - govorio je tada voditelj za Balkan media i nastavio:

- Čolini predstavnici broj jedan objasnili su mi da “ono u vezi sa Vericom Rakočević, nema veze sa Čolom već da su to izmislili Čolini predstavnici broj dva i da on (garant!) dolazi u “Maksoviziju” novembra prošle godine. Naravno, dva dana pre tog datuma predstavnici gospodina Čole (ne znam da li broj jedan ili broj dva) javili su mi da se Zdravko mnogo izvinjava, ali da je to jedini datum kad može da održi koncert u Kruševcu (samo tada i nikad vise). E Čolo, Čolo, j*bem te u predstavnike! Čola je u parceli, mrtav za mene. I poručujem mu ovaj put da žalim što sam ga vadio iz “parcele” i podgrejavao. Ja sam dolazio do Staneta Dolanca i Branka Kosticća za tri dana, a njega ne mogu da nađem. Čovek se jednostavno krije, ima neku maniju, kompleks, ne znam ni ja šta. Mislim da se Čola nikom telefonom ne javlja. Goran Bregović mi je jednom rekao da mu se Zdravko nikada u životu nije javio telefonom, a Haris Džinović mi je rekao da ga je za vreme rata u više navrata zvao iz Pariza, raspitivao se za zdravlje, a ovaj mu se nikada nije javio. Za mene ne postoji ni Rambo Amadeus, a doživotno ću žaliti što sam Balaševiću dozvolio da mi se obrati sa “ti”.

Od njih je napravio zvezde

Minimaks je neko ko je od svojih gostiju pravio zvezde, te nakon pojavljivanja u njegovoj emisiji mnoge ličnosti su kao čarobnim štapićem postale vrtoglavo popularne.

Lepa Brena je pre Minimaksa bila samo "Brena", a on joj je dodelio umetničko ime koje je vremenom postalo brend.

Vesna Vukelić Vendi je takođe bila jedna od ličnosti koja je nakon njegove emisije zasijala punim sjajem. Minimaks ju je ugostio i predstavio javnosti na sebi svojstven način, nakon čega je postala jedna od s*ks simbola bivše Jugoslavije.

Kseniji Pajčin kada je započela solo karijeru njegova emisija je bila prava "odskočna daska" za sve dalje uspehe koje je napravila.

Svetlana Ceca Ražnatović sa Željkom Ražnatovićem Arkanom odmah nakon svadbe se ekskluzivno pojavila kod Ilića, kada su zajedno gledali snimke sa venčanja. Takođe, prvo njeno javno pojavljivanje sa decom bilo je upravo kod Minimaksa.

Jelena Karleuša je nakon pojavljivanja kod Ilića postala jedna od omiljenih pevačica na prostorima bivše Jugoslavije. Jedno od gostovanja bilo je upravo sa Cecom, a snimak iz te emisije i dan danas je jedan od viralnih jer je to zadnje zajedničko ekranizovanje ove dve pevačice jer se godinama sreću samo na sudu.

Jasna Milenković Jami, Dara Bubamara, "Rokeri sa Moravu", Đorđe Balašević i Rambo Amadeus, kao i mnogi drugi bili su deo Minimaksove magične prašine nakon koje su zablistali, svako na svoj način.

