Iva Bojanović i Jovan Joca Stefanović venčali su se danas u tajnosti u intimnom okruženju najbližih članova porodice i prijatelja.

Venčanje u crkvi

Trudna mlada za ovu svečanu priliku venčanja u crkvi Sv. Marka izabrala je beli kaput, dok je mladoženja nosio crno odelo.

Foto: Printscreen

Mladenci su ponosno na Instagramu podelili fotografije svojih prijatelja sa ceremonije, a na slikama se mogla videti i dobrodošlica gostima.

Foto: Printscreen

Stefanović je za kuma izabrao svog kolegu Acu Živanovića.

Burna prošlost

Iva Bojanović čeka prvo dete sa pet godina mlađim kolegom Jocom Stefanovićem, a nedavno je šokirala sve detaljima iz svog ljubavnog života.

Naime, Iva je bez pardona priznala da se udala iz inata bivšem dečku, koji je završio u zatvoru, a kada je izašao ona je već stala na ludi kamen.

1/6 Vidi galeriju Iva Bojanović i Joca Stefanović Foto: Pritnsceen/Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

Udala se iz inata

"Bila sam jako zaljubljena i mnogo sam volela tog dečka, to mi je bila prva ljubav i ostavio me je zbog drugarice moje. Nije bio jedno vreme tu bio je sa druge ge strane i tako kad je on izašao, ja sam rekla eto došlo je mojih pet minuta, ja se udajem. On nije verovao, nisam verovala ni ja", ispričala je ona za Hype.

1/6 Vidi galeriju Joca Stefanović s devojkom Ivom Bojanović Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

"Joca je prihvatio moju decu"

Iva je u prvom braku dobila decu, koju je Joca prihvatio, o čemu je otvoreno govorila.

- To je prelepo čuti i prelepo doživeti. Zaista ih jeste prihvatio kao svoju decu i oni su njega jako zavoleli, tako da je ljubav obostrana. Ostala sam sama 2011. godine, sad je 2025. Da, bilo je teško, ali sam napomenula da kad nešto moraš izgubiš osećaj da je nešto teško, kad nešto moraš, to je to - rekla je ona.