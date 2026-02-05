Slušaj vest

Marina Visković objavila je snimak na kom nosi kragnu oko vrata.

Pevačica nosi kragnu

Nije detaljisala šta joj se desilo i kako je zadobila povredu, već je saopštila da zbog stanja u kom je neće biti u mogućnosti da na narednom nastupu otpeva baš sve pesme koje inače izvodi.

Potom, ona je otišla u grad, takođe sa kragnom, a uz fotografiju je napisala:

- Šoping će me možda izlečiti ili baciti u još veću depresiju. Videćemo.

Napad fana nakon nastupa

Marina Visković nedavno je imala nastup u Beogradu, a kako to obično biva na nastupima pevača uvek dolaze ljudi koji vole da ih slušaju. Tako je i te noći bilo. Na nastupu su došli je nekoliko poštovaoca njene muzike, ali su sa svirke izašli nezadovoljni.

Kako je jedan od obožavaoca napisao, sve je bilo super osim toga što pevačica ne peva svoje pesme, a ima ih toliko.

Nakon njegovog javnog obraćanja pevačici, počeli su i drugi obožavaoci da se oglašavaju koji isto poručuju Marini, a to je da na njenim nastupima žele njene pesme.

Ubrzo se oglasila i Marina Visković koja je poručila fanovima da će posušati njihove kometare, a dečku koji se prvi oglasio i izrazio nezadovoljstvo je poručila da ga očekuje na sledećem nastupu i da će mu biti besplatno obezbeđeno i piće.

"Da li sam debelo zakasnila?"

Marina Visković dozvolila je nedavno pratiocima na Instagramu da postavljaju pitanja, a onda je jedno doslovno izbacilo iz takta.

- Da li smatraš da si negde "zakasnila" sa udajom, decom itd? - glasilo je pitanje.

Marina se nije libila da odmah odgovori na ovo, ne sakrivajući koliko su joj ovakve stvari glupe.

- Da, smatram da sam trebala da rodim sa 13 godina i sada da izlazim sa decom. Takođe smatram da sam trebala da biram sve do sada pogrešne izbore za muževe da bi udovoljila svima vama koji postavljate ova glupa pitanja i ispunim ta neka očekivanja od ne znam koga, vas koje i ne poznajem, od ovih koje poznajem.. Je l' imam neki rok ili sam debelo zakasnila? - napisala je Marina i dodala:

- Gde se to proverava? Uputite me. Naravno da smatram da nisam trebala ništa da radim što nisam osećala. Tehnički da sam želela imala bih i brakove i decu nije neka nauka ako ćemo biti tehnički socijalno korektni, ali to nije nikada bio moj put i osećaj - navela je ona u Instagram obraćanju.

