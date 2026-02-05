Slušaj vest

Ivana Šašić oglasila se na društvenim mrežama i upozorila na, kako navodi, ozbiljan bezbednosni problem u zgradi u kojoj živi, a koji ugrožava ne samo nju već i sve stanare, među kojima ima i mnogo male dece.

Kako je objasnila, opasnost je otkrivena sasvim slučajno, tek nakon što je zbog kvara otvoren deo spuštenog plafona u lokalu koji se nalazi ispod njenog stana.

Ivana Šašić u problemu Foto: Milan Maricic/ATAImages, Kurir televizjia, Pritnscreen/Instagram

- Da se nije desio kvar, mi ne bismo ni znali da se ispod mog kupatila, odnosno ispod glavne odvodne cevi, nalazi struja. Električne žice su bile izolovane isključivo izolir-trakom- napisala je Šašićeva.

Ona je naglasila da se radi o izuzetno rizičnoj situaciji, posebno imajući u vidu da se električne instalacije nalaze u blizini vode, što može dovesti do ozbiljnih posledica.

- Da se taj deo plafona nije otvorio, nikada ne bismo videli gole žice. A živimo u zgradi u kojoj ima dosta male dece- istakla je ona, dodajući da je zaprepašćena neodgovornošću osobe koja je takvo stanje ostavila iza sebe.

Ivana je u objavi postavila i pitanje odgovornosti, aludirajući na to da osoba koja je izvela ovakve radove najverovatnije ne živi u toj zgradi.

- Da li je realno da neko ko to ostavi ne živi ovde, a nama ostavi tempiranu bombu? Dokle smo došli? -poručila je pevačica.

Njena objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su joj pružili podršku i istakli da ovakvi problemi u stambenim zgradama nisu retkost, ali da se o njima retko javno govori. Ostaje da se vidi da li će nadležni reagovati i da li će problem biti saniran pre nego što dođe do ozbiljnijih posledica.

ivana-sasic01-nemanja-nikolic.jpg
ivana-sasic-2.jpg
ivana-damir-dervisagic.jpg
sequence-01.01-20-41-18.still001.jpg

Kaća Živković pevala na uvce partneru Milice Todorović Izvor: MONDO