Uroš Stanić žestoko je zaratio sa Borislavom Terzićem Terzom i Sofijom Janićijević.

- Pozdrav za sve spodobe ovog grada. Gledaoci, dobacuje nam Uroš - rekao je Terza.

- Bolje ti da od strepiš Sofija šta ću sve o tebi da iznesem. Je*ačice jedna. Neće te samo bivša Juga mrzeti, nego čitav svet. Zlobna si, pohlepna, ceo svet ima da te osuđuje. Kad si omražena, ni sponzore više nemaš - kazao je Uroš.

Uroš Stanić Foto: Printscreen YouTube

