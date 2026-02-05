Uroš udario žestoko na Sofiju, velika svađa u Eliti
"ZLOBNA SI I POHLEPNA" Uroš udario žestoko na Sofiju: Haos u Eliti
Uroš Stanić žestoko je zaratio sa Borislavom Terzićem Terzom i Sofijom Janićijević.
- Pozdrav za sve spodobe ovog grada. Gledaoci, dobacuje nam Uroš - rekao je Terza.
Veliki haos
- Bolje ti da od strepiš Sofija šta ću sve o tebi da iznesem. Je*ačice jedna. Neće te samo bivša Juga mrzeti, nego čitav svet. Zlobna si, pohlepna, ceo svet ima da te osuđuje. Kad si omražena, ni sponzore više nemaš - kazao je Uroš.
Uroš Stanić Foto: Printscreen YouTube
