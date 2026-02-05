Slušaj vest

Rada Manojlović nedavno je javno govorila o agoniji koju je prolazila zbog lekova za smirenje koju su joj u jednom trenutku stvorili zavisnost.

"Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta"

Pevačica je otkrila sa kakvim problemom se suočila.

- To je mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest meseci nisam mogla da se skinem sa Ksanaksa. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocenim da ne treba više, vara se. Nije to tako lako. Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Lekove bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primer ukoliko izgubite člana porodice, pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol - upozoravala je Manojlovićeva svojevremeno, koja je koristila i usluge psihijatra.

Privatni život pevačice uvek je u javnosti izazivao veliku pažnju, ali i brojna nagađanja.

Krah ljubavi sa Harisom

Posebno su na meti spekulacija bili njeni odnosi sa emotivnim partnerima, a popularna pevačica je nedavno progovorila o krahu veze sa kolegom Harisom Berkovićem.

- To je teško pitanje, pitanje za psihologa ili psihijatra, jer ja nemam taj osećaj. Nezavisno od osobe sa kojom sam. Ja sam to i Harisu pokušavala da objasnim, i drugima, ali oni svi misle da je do njih, u smislu sa mnom ne želiš dete... A ja, nekako... Osoba kojoj je potreban Ksanaks, koja ne može sama da reši taj neki verbalni problem, odnos sa ljudima, ne mislim da je spremna za dete i za vaspitanje deteta, ja koja bežim od svega - rekla je Rada.

Manojlovićeva je zbog ljubavi patila od nesanice, kako je ispričala, pa je tada počela da koristi Ksanaks.

- Meni je bilo lako dok sam se družila sa hemijom, ali mi je bilo teško da se odružim od nje, da se skinem sa toga. Nikada nije trebalo bez saveta lekara to da uradim. Meni je lek za smirenje značio san. Ja tada nisam mogla da spavam, bila sam u jednoj vezi, a zaljubila sam se u drugog. Po savetu lekara sam uspela da se skinem sa Ksanaksa. Ja sam pametnica, posle osam meseci prekinula odjednom. Osetila sam da meni to više ne treba i onda sam odjednom prekinula. Prvi dan okej, drugi dan znoj, treći dan... Ja sam već prešla na neku dozu, ja sam 1.75 pila to je bila baš lepa doza. I onda sam počela da se preznojavam, pa onda spavam 48 sati, još gore, pa onda katastrofa od sna... Onda sam uradila, ono što je trebalo na početku, da potražim savet stručnjaka. Tada su mi rekli piješ dva, pa 1.75, po jedan i po, pa tako na svake dve nedelje manje - otkrila je pevačica svojevremeno za Blic.

"Milan Stanković nam je okrenuo leđa"

Otac pevačice Rade Manojlović, nedavno je otvoreno progovorio o ćerkinom bivšem momku.

- Rada je Milanu finansijski pomogla da izađe iz Grand produkcije, a on se za pet godina veze nije udostojio da jednom dođe kod nas. Moja ćerka je odlazila kod njega na slave i proslave, a on kod nas nije došao nikada. To sam mu jako zamerio - bio je iskren Rade koji je potom priznao da je iznenadio Stankovićev odlazak u manastir.