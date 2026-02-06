Slušaj vest

Otac i ćerka nedavno su gostovali u emisiji "Amidži šou" i po prvi put progovorili o nesuglasicama koje su rešili.

Rešili sve sukobe

- Dve stvari oko kojih te najviše smara tata (Željko)? - pitao je voditelj Ognjen Amidžić.

- Oko trošenja novca, i kada treba da putujem negde, sve ga zanima, sa kim idem, ko vozi, šta ću tamo da radim, još kada mu kažem da ja vozim, nije mu dobro - rekla je Sofija tada.

- A što si bila ljuta na svog tatu? - upitao je Ognjen.

- Desile su se neke stvari koje su meni smetale, sada ih više nema. Mi smo se svakako voleli najviše uvek - rekla je Sofija u Amidžiju.

Na pitanje da li više voli mamu ili tatu, odgovorila je:

- Jao, Bože! Roditelji su roditelji. Aj neka bude da ih volim jednako.

Foto: Nikola Anđić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Sofija o razvodu roditelja

Šašićeva je nedavno govorila o razvodu Željka i Sonje, ali i životu sa Lukasom.

- Mama i tata su se najnormalnije razišli. Imala sam tada šest ili sedam godina. Ali, uvek sam bila tatina ćerka. Bila sam jako vezana za njega. Posle njihovog razvoda svašta se pisalo: da mi je mama branila da ga viđam, čak i Aca... Istina je samo jedna: tata i ja imali smo sukob pre par godina, a s tim nemaju veze ni moja mama ni očuh niti bilo ko, već neka njegova strana – otkrila je Sofija tada i dodala:

- Dugo nismo pričali, godinama nismo bili ni u kakvom odnosu. Složićete se da je ženskom detetu otac jako bitna figura. Kada me pitaju u kakvom sam odnosu sa Acom, mogu samo da kažem da sam ja sa tim čovekom odrasla. Živela sam s njim deset godina i stvarno smo jako bliski. Hvala bogu, i sa tatom sam dobra, u poslednje dve godine izgladili smo sve probleme. Sada sam potpuno kompletna u tom smislu - rekla je ona.

1/8 Vidi galeriju Elegancija Sonje Vuksanović Foto: Printscreen/Instagram, ATA images, Printscreen

Šašić otkrio nepoznate detalje braka

Pevač je svojevremeno otkrio nepoznate detalje braka sa bivšom suprugom Sonjom Vuksanović, kao i o navodnoj ulozi Ace Lukasa u njihovom razvodu.

- Ne sećam se tačno kada je brak pukao, ali je počelo da puca, što bi rekli, po šavovima. Te neke stvari su izlazile na videlo… Tad jedino možete da kažete sebi: ‘Jeste, to je istina, to je tako, ali nije smak sveta - rekao je Željko iskreno, osvrćući se na turbulentne trenutke iz privatnog života.

1/13 Vidi galeriju Željko Šašić Foto: Printscreen, Kurir Televizija

Šašić je istakao da ne smatra Acu Lukasa direktnim krivcem za razvod, ali je naglasio da je imao neprimereno ponašanje.

- Nije on krivac, ali je on voleo da uđe svuda negde što je moje. Meni je to užasno, a posle mi je bilo smešno. On je takav lik - izjavio je Šašić bez ustručavanja.