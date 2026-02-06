"SVE GA ZANIMA, SA KIM IDEM, ŠTA ĆU DA RADIM" Sofija Šašić progovorila o odnosu sa ocem: Desile su se neke stvari koje su mi smetale
Godinama se spekulisalo o odnosu pevača Željka Šašića i njegove ćerke Sofije.
Otac i ćerka nedavno su gostovali u emisiji "Amidži šou" i po prvi put progovorili o nesuglasicama koje su rešili.
Rešili sve sukobe
- Dve stvari oko kojih te najviše smara tata (Željko)? - pitao je voditelj Ognjen Amidžić.
- Oko trošenja novca, i kada treba da putujem negde, sve ga zanima, sa kim idem, ko vozi, šta ću tamo da radim, još kada mu kažem da ja vozim, nije mu dobro - rekla je Sofija tada.
- A što si bila ljuta na svog tatu? - upitao je Ognjen.
- Desile su se neke stvari koje su meni smetale, sada ih više nema. Mi smo se svakako voleli najviše uvek - rekla je Sofija u Amidžiju.
Na pitanje da li više voli mamu ili tatu, odgovorila je:
- Jao, Bože! Roditelji su roditelji. Aj neka bude da ih volim jednako.
Sofija o razvodu roditelja
Šašićeva je nedavno govorila o razvodu Željka i Sonje, ali i životu sa Lukasom.
- Mama i tata su se najnormalnije razišli. Imala sam tada šest ili sedam godina. Ali, uvek sam bila tatina ćerka. Bila sam jako vezana za njega. Posle njihovog razvoda svašta se pisalo: da mi je mama branila da ga viđam, čak i Aca... Istina je samo jedna: tata i ja imali smo sukob pre par godina, a s tim nemaju veze ni moja mama ni očuh niti bilo ko, već neka njegova strana – otkrila je Sofija tada i dodala:
- Dugo nismo pričali, godinama nismo bili ni u kakvom odnosu. Složićete se da je ženskom detetu otac jako bitna figura. Kada me pitaju u kakvom sam odnosu sa Acom, mogu samo da kažem da sam ja sa tim čovekom odrasla. Živela sam s njim deset godina i stvarno smo jako bliski. Hvala bogu, i sa tatom sam dobra, u poslednje dve godine izgladili smo sve probleme. Sada sam potpuno kompletna u tom smislu - rekla je ona.
Šašić otkrio nepoznate detalje braka
Pevač je svojevremeno otkrio nepoznate detalje braka sa bivšom suprugom Sonjom Vuksanović, kao i o navodnoj ulozi Ace Lukasa u njihovom razvodu.
- Ne sećam se tačno kada je brak pukao, ali je počelo da puca, što bi rekli, po šavovima. Te neke stvari su izlazile na videlo… Tad jedino možete da kažete sebi: ‘Jeste, to je istina, to je tako, ali nije smak sveta - rekao je Željko iskreno, osvrćući se na turbulentne trenutke iz privatnog života.
Šašić je istakao da ne smatra Acu Lukasa direktnim krivcem za razvod, ali je naglasio da je imao neprimereno ponašanje.
- Nije on krivac, ali je on voleo da uđe svuda negde što je moje. Meni je to užasno, a posle mi je bilo smešno. On je takav lik - izjavio je Šašić bez ustručavanja.