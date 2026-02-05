Slušaj vest

Nina Badrić na sceni je duže od 30 godina, a sada je istakla da je sve lakše nego što je bilo njoj kada je počinjala.

"Iza mene niko nije stajao"

- Sad je sve puno lakše. Ali tada se trebalo izboriti za poštovanje, dostojanstvo i opstanak u muškom svetu. Pre svega, svi te gledaju kao objekat. Jesi li zgodna, privlačna, seksi. Ako sve to jesi, onda kreće misija "ko će to voditi sebi kući". Trebalo je puno snage i karaktera da se izborim da me doživljavaju pre svega, kao muzičara koji ima šta za reći. Ako ne želite da vas vucaraju naokolo i da vas moćnici drže za svojim stolovima do kasno u noć, onda morate "malo" biti i bezobrazna, svojeglava i drska. Iza mene nije stajao niko i upravo to mom putu uspeha daje posebnu težinu. Niti roditelji, menadžeri, moćni momci ili ljubavnici. A niti klanovi. Kada ste sami u muzičkom svetu, to vas ili izgradi kao najsnažniju ženu ili potonete do dna - rekla je Nina.

- Iza svakog uspeha "preko noći" stoji 30 godina velikog i predanog rada. Nema spavanja na lovorikama. Ja čitav život radim i jako sam odgovorna i vredna osoba. Stvorila sam puno toga i to je najveća vrednost - kada znate da ste uspeli u onome što ste sebi zacrtali. No, bez muke zaista nema nauke. Muzika je moja prva ljubav i ja bih pevala i da nisam ova Nina Badrić. I da sam nepoznata, pevala bih za svoju dušu u nekom klubu ili restoranu. Bog je u mom slučaju hteo drugačiji put. Da me ljudi čuju, vide, prepoznaju i zavole. I hvala mu na tome jer ja zaista živim svoj san, a gdje ćete lepše nego da radite ono što obožavate. To i jeste blagoslov u životu.

Oči joj je u jednom momentu karijere otvorio Oliver Dragojević

- Ja jesam hodajuća emocija i to su ljudi na prvu bez greške prepoznali. Dok još nisam samu sebe znala artikulisati, publika je rekla svoje. Mogu ja snimiti 10 pesama brzog ritma, ali kad snimim jednu baladu - ona postaje hit - istakla je.

- Danas su mi dali titulu "kraljice balada" protiv čega sam se dugo borila jer volim plesnu muziku i htela sam da oni prihvate baš te vesele pesme. Onda mi je Oliver otvorio oči. Rekao je: "Budi srećna i ponosna što su ti ljudi dali posebno mesto u njihovim srcima. Balade može pevati samo onaj pevač koji ima emociju i dušu" - zaključila je Nina.

