Slušaj vest

Asmin Durdžić, učesnik Elite 9 zaplesao je sa Milosavom Pravilović, tokom proslave njenog rođendana, želeći da je oraspoloži i ulepša joj poseban dan.

Njegov spontani gest prerastao je u vrele dodire, a ples je bio ispunjen smehom, toplinom i pozitivnom energijom, a Milosavi je na lice izmamio širok osmeh.

Kako bi Jovan reagovao?

Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Njihov zajednički ples privukao je veliku pažnju prisutnih učesnika, koji su sa zadovoljstvom posmatrali ovaj simpatičan trenutak.

Mnogi su se nasmejali i uživali u atmosferi, komentarišući kako bi Jovan reagovao da je tu.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Ne propustiteStarsMILOSAVA ZAVUKLA ASMINU RUKE TAMO GDE JE ZABRANJENO! Uživala dok je mazila ove delove njegovog tela, kamera zumirala svaki detalj teške perverzije (VIDEO)
Asmin Durdžić uživa u dodiru Milosave
StarsU ZABORAV PALE I STANIJA I MAJA! Asmin zaprosio učesnicu Elite, svi u aposlutnom šoku (VIDEO)
Asmin Durdžić zaprosio Milosavu
RijalitiASMIN PRIZNAO OSEĆANJA MILOSAVI Stanija i Maja pale u drugi plan, otkrio da ima ozbiljne planove sa njom: Ali nemoj da sam te video sa drugim muškarcem!
Milosava Pravilović i Asmin Durdžić
StarsASMIN DURDŽIĆ SE OTVORIO MILOSAVI PRAVILOVIĆ, PRIZNAO KAKO SE OSEĆA! Otvorio dušu oi bratu, pa otkrio kako se ponaša on prema partnerkama
Asmin Durdžić i Maja Marinković

 Pogledajte dodatni snimak:

31.01.2026. STARS EP583 PGM Izvor: Kurir TV