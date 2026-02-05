Asmin i Milosava u vrelom plesu
Stars
ASMIN SPUSTIO RUKE NA MILOSAVINO TELO, PA NASTAO VRELI PLES! Jovan će poludeti kada bude video ove dodire, sve se emitovalo uživo
Slušaj vest
Asmin Durdžić, učesnik Elite 9 zaplesao je sa Milosavom Pravilović, tokom proslave njenog rođendana, želeći da je oraspoloži i ulepša joj poseban dan.
Njegov spontani gest prerastao je u vrele dodire, a ples je bio ispunjen smehom, toplinom i pozitivnom energijom, a Milosavi je na lice izmamio širok osmeh.
Kako bi Jovan reagovao?
Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube
Vidi galeriju
Njihov zajednički ples privukao je veliku pažnju prisutnih učesnika, koji su sa zadovoljstvom posmatrali ovaj simpatičan trenutak.
Mnogi su se nasmejali i uživali u atmosferi, komentarišući kako bi Jovan reagovao da je tu.
Detaljnije pogledajte klikom OVDE.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši