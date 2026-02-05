Slušaj vest

Asmin Durdžić, učesnik Elite 9 zaplesao je sa Milosavom Pravilović, tokom proslave njenog rođendana, želeći da je oraspoloži i ulepša joj poseban dan.

Njegov spontani gest prerastao je u vrele dodire, a ples je bio ispunjen smehom, toplinom i pozitivnom energijom, a Milosavi je na lice izmamio širok osmeh.

Kako bi Jovan reagovao?

Njihov zajednički ples privukao je veliku pažnju prisutnih učesnika, koji su sa zadovoljstvom posmatrali ovaj simpatičan trenutak.

Mnogi su se nasmejali i uživali u atmosferi, komentarišući kako bi Jovan reagovao da je tu.

