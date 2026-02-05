Slušaj vest

Pevačica Iva Bojanović, koja je u blagoslovenim stanju i njen pet godina mlađi partner Joca Stefanović, venčali su se danas u strogoj tajnosti, a sada su otkrili i pol bebe.

Njih dvoje nisu skidali osmeh sa lica povodom stajanja na ludi kamen, a potom su objavili da čekaju dečaka.

Joca Stefanović i Iva Bojanović otkrili pol bebe Foto: Printscreen Instagram

Naime, na društvenoj mreži Instagram objavili su video snimak, a plava boja baklji je objasnila sve, te budući roditelji jedva čekaju već sada da beba dođe na svet.

Sve se odvijalo u krugu najbližih

Trudna mlada za ovu svečanu priliku venčanja u crkvi Sv. Marka izabrala je beli kaput, dok je mladoženja nosio crno odelo.

Mladenci su ponosno na Instagramu podelili fotografije svojih prijatelja sa ceremonije, a na slikama se mogla videti i dobrodošlica gostima.

Stefanović je za kuma izabrao svog kolegu Acu Živanovića.

