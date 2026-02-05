Slušaj vest

Pevač Aleksa Perović promenio je lični opis kada je uspeo da skine čak 30 kilograma i to za samo mesec dana.

On se danima pridržavao autofagije, a jednom prilikom nije ništa jeo čak 72 sata.

Aleksa Perović Foto: Printscreen/Instagram, Dragan Kadić, Privatna Arhiva

Iako je bio vrlo rigorozan, rezultati su uspeli da mu održe volju, te je tako sa 120 kilograma uspeo da smanji telesnu masu na 90.

Pevač tvrdi da mu je ovaj režim pomogao da dođe odlično i brzo do forme do koje je želeo.

Ženidba nedugo nakon razvoda

Pevač Aleksa Perović (29) se nedugo nakon razvoda oženio prelepom Isidorom sa kojom je dobio sina. Aleksa je sa ženom sada otišao u njen rodni grad - Užice, odakle se oglasio na svom Instagram profilu.

Naime, Aleksa je sa Isidorom i sinom otišao iz Beograda, a porodična fotografija je raznežila sve.

Oni su pozirali srećni i nasmejani, a pevač je u opisu kratko napisao: "Moje sve životne ljubavi u maminom rodnom gradu".

