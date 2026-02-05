Slušaj vest

Pevačica Zejna Murkić otvoreno je govorila o izazovima na estradi i kako je uspela da izgradi karijeru bez kompromisa, te nije pristajala na ponude menadžera da je proguraju.

U intervjuu je otkrila da su joj menadžeri i sponzori nudili pomoć, ali da je odlučila da se oslanja isključivo na sopstveni trud.

Šokirala izjavom

- Nudili su mi se menadžeri i sponzori, hteli su da ulože u mene, ali uvek to ima neku pozadinu i cilj. Nisam htela preko kreveta da gradim karijeru, kao neke pevačice - priča Zejna za Republiku, pa dodaje:

- Pevačice su prihvatale to šakom i kapom, pa se podrazumeva da, ako ste na estradi, morate da se povinujete nekome. Nisam tako htela da radim, sve sam morala sama.

Snima se provokativno na treninzima

Inače, pevačica na društvenim mrežama često objavljuje snimke sa treninga, te je hvale da izgleda bolje nego ikada.

Kako ne voli previše da priča o privatnom životu, Zejna se trudi da partnere drži dalje od očiju javnosti, te je za nju to najbolja varijanta, jer ne voli tračeve.

