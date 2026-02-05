Slušaj vest

Bosanskohercegovački reper Jasmin Fazlić, poznatiji kao Jala Brat, objavio je tužnu vest na svom Instagram profilu.

Kako je naveo, u njegovoj porodici dogodio se smrtni slučaj, preminuo mu je tečo. Muzičar se od njega oprostio emotivnom porukom, uz koju je podelio i fotografiju.

Oprostio se

Jala Brat imao smrti slučaj Foto: Printscreen

„Ljudska gromada, duša od čoveka… Odmori, tetak moj dobri“, napisao je Jala Brat.

Brojni fanovi i kolege iz muzičke industrije uputili su mu poruke saučešća i podrške u ovim teškim trenucima.

Pogledajte dodatni snimak: