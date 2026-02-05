Smrt u porodici Jale Brata
SMRT U PORODICI JALE BRATA! Reper potpuno slomljen: Dobri moj...
Bosanskohercegovački reper Jasmin Fazlić, poznatiji kao Jala Brat, objavio je tužnu vest na svom Instagram profilu.
Kako je naveo, u njegovoj porodici dogodio se smrtni slučaj, preminuo mu je tečo. Muzičar se od njega oprostio emotivnom porukom, uz koju je podelio i fotografiju.
Oprostio se
Jala Brat imao smrti slučaj Foto: Printscreen
„Ljudska gromada, duša od čoveka… Odmori, tetak moj dobri“, napisao je Jala Brat.
Brojni fanovi i kolege iz muzičke industrije uputili su mu poruke saučešća i podrške u ovim teškim trenucima.
