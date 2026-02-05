Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Sanja Stanković pokazala je svoju drugu nekretninu koju je kupila u elitnom i luksuznom beogradskom naselju. Sanja se sada pohvalila kako teče opremanje enterijera.

Ona se danas oglasila na svom profilu na Instagramu i napisala sledeće:

"Kreće lepši, ali stresniji deo opremanja" - napisala je Sanja za svoj stan koji vredi 500.000 evra.

Sanja Stanković odabrala je stan u jednom od najelitnijih naselja, gde žive mnoge poznate face. Ovo je druga nekretnina na njeno ime, a ne krije koliko je ponosna i koliko joj je i ovoga puta pomogla mama.

Stan Sanje Stanković od pola miliona evra Foto: Printscreen

- Dugo sam sanjala o ovom danu… Nekad kroz suze, nekad kroz strah, a nekad kroz tihe molitve da mi se ipak desi. I desilo se. Druga nekretnina i to baš ovde - navela je Sanja Stanković i dodala:

- Ovo je više od sna. Ovo je moja borba, moja upornost i sva podrška koju sam godinama imala iza sebe, a to je moja mama. Najveća hvala ide mojoj mami. Bez nje ne bih stigla ovde gde jesam i ne bih imala ono što imam danas. Hvala joj na još jednom ostvarenom snu - napisala je Sanja Stanković.

Prvi stan platila 200.000 evra

Sanja je kupila pre nekoliko godina stan na Vračaru, a za njega je iskeširala 200.000 evra.

- Ja sam trenutno jedini stanar u zgradi, radovi još nisu završeni. Lift još nemam, biće tek za dva meseca, ali morala sam da se snađem.

Bila sam nestrpljiva i morala sam da se što pre uselim, jer nema potrebe da plaćam kiriju kada imam svoj stan. Napravila sam žurku povodom useljenja u svoj prvi stan, nadam se ne i poslednji - pričala je nedavno Sanja Stanković koja ističe da se stan nalazi na Vračaru i da je prošla i više nego jeftino s obzirom na aktuelne cene stanova koje su vrtoglavo skočile:

Sanja Stanković, nakon završene rijaliti karijere, počela je da radi kao voditeljka na Red televiziji, a njena popularnost na društvenim mrežama samo je rasla.  Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

- Nekretnina je na Lekinom brdu, opština Vračar. Imala sam sreće, ugovor sam potpisala pre nego što su skočile cene, tako da je to bilo super.

