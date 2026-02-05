Slušaj vest

Rada Manojlović nova je članica žirija “Pinkovih zvezda”, saznaje Kurir.

Ona je na današnjem snimanju emisije menjala Zoricu Brunclik, koja je bila sprečena iz privatnih razloga.

Rada je zauzela crvenu stolicu tik pored Jelene Karleuše, a kako saznajemo od izvora sa lica mesta, ona joj je pružila i najveću podršku, kako bi se što bolje snašla u novoj ulozi u već dobro uigranom timu.

Brzo se uklopila

Rada Manojlović nova članica žirija Foto: Printksrin

Manojlovićevoj nije dugo trebalo da se opusti, pa je vrlo brzo svojim opaskama i komentarima na račun takmičara i kolega iz žirija, oduševila sve prisutne u studiju u Šimanovcima.

Rada je za ovu priliku odabrala zanimljivu crnu haljinu sa golim ramenima, dok je Karleuša zablistala u belom. Ona je danas premijerno prošetala i svoju novu “birkinku”, čija se cena kreće od 10.000 evra, pa naviše, a posebno su bile zanimljive i njene vintidž “šanel” naočare.

Ne propustiteStars"ON JE HTEO DETE, A JA SAM ŽELELA KSANAKS" Bolno priznanje Rade Manojlović: Nakon nekoliko godina o vezi sa poznatim pevačem
Rada Manojlović
StarsESTRADA OKUPIRALA OVAJ DEO BEOGRADA: Kvadrat plaćali do 5.000 evra, evo ko je kome komšija u luksuznom kompleksu
Bojan Vasković Rada Manojlović Tea Tairović
StarsRADA MANOJLOVIĆ PRESEKLA - OVE GODINE NIŠTA OD SVADBE! Evo šta kaže o dečku vozaču, Milanu Stankoviću i bivšima
Rada Manojlović
Stars"BILA SAM NAVUČENA, NISAM MOGLA DA SE SKINEM..." Teško priznanje Rade Manojlović, a ovo je prava istina o vezi sa poznatim pevačem: Hteo je..
andreana_cekic_01072025_0264.JPG

 Pogledajte dodatni snimak:

31.01.2026. STARS EP583 PGM Izvor: Kurir TV