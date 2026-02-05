Slušaj vest

Rada Manojlović nova je članica žirija “Pinkovih zvezda”, saznaje Kurir.

Ona je na današnjem snimanju emisije menjala Zoricu Brunclik, koja je bila sprečena iz privatnih razloga.

Rada je zauzela crvenu stolicu tik pored Jelene Karleuše, a kako saznajemo od izvora sa lica mesta, ona joj je pružila i najveću podršku, kako bi se što bolje snašla u novoj ulozi u već dobro uigranom timu.

Brzo se uklopila

Rada Manojlović nova članica žirija

Manojlovićevoj nije dugo trebalo da se opusti, pa je vrlo brzo svojim opaskama i komentarima na račun takmičara i kolega iz žirija, oduševila sve prisutne u studiju u Šimanovcima.

Rada je za ovu priliku odabrala zanimljivu crnu haljinu sa golim ramenima, dok je Karleuša zablistala u belom. Ona je danas premijerno prošetala i svoju novu “birkinku”, čija se cena kreće od 10.000 evra, pa naviše, a posebno su bile zanimljive i njene vintidž “šanel” naočare.

Pogledajte dodatni snimak: