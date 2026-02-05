Slušaj vest

Pevač Aco Pejović kupio je dupleks u jednom od najmodernijih delova Beograda. Kako tvrdi izvor kvadrat u toj zgradi košta oko 6.000 evra.

Naime, Pejović je navodno bio impresioniran modernošču cele zgrade, a posebno su ga oduševili jonizatori, koji će omogućiti čist, pročišćen vazduh. Zgrada je veoma neobično urađena, te će na krovu imati atletsku stazu, dok će se u sklopu kompleksa nalaziti i prva kuglana u ovom delu Evrope, što dodatno podiže vrednost ovog projekta.

- Aco već godinama živi sa suprugom u luksuznoj vili na Bežaniji, ali kada je čuo da se u njegovom kraju gradi kompleks sa ovakvim sadržajima, nije mnogo razmišljao. Odlučio je da odmah iskešira jedan dupleks. Kvadrat u toj zgradi košta oko 6.000 evra. - otkriva izvor blizak pevaču.

- Pejović je već godinama jedan od najtraženijih pevača na domaćoj sceni, a cena njegovih nastupa dostiže i po nekoliko desetina hiljada evra. Ima tri ćerke i izuzetno mu je važno da ih obezbedi i misli na njihovu budućnost. Zasad još nije poznato da li će se sa suprugom Biljanom preseliti u novi stan ili će luksuzna nekretnina pripasti nekoj od njegovih naslednica - navodi izvor.

"Nek se žali ko nema posla"

Podsetimo, Aco je nedavno govorio o situaciji na estradi pošto se mnoštvo pevača žali da nema posla kao ranije.

- Za mene uvek ima posla. Nek se žali ko nema posla, šta da mu radim ja. Još večeras radim i posle sam slobodan, pa ću da se posvetim porodici - rekao je nedavno Pejović.

"Biću prvi pacijent ćerki kad završi plastičnu hirurgiju"

Njegova ćerka je specijalizant plastične hirurgije, a kako je rekao on nije pobornik toga da se nešto menja u izgledu.

- Moja ćerka je specijalizant plastične hirurgije, ima još dve godine na rekonstruktivnoj i plastičnoj hirurgiji, Trenutno radi na jednoj privatnoj klinici u Beogradu, a za dve godine ću biti prvi koji će otići kod nje. Šalim se, nemam potrebu da nešto menjam na sebi. Ja sam od onih kako ti život da, tako radi, Ako stariš, stariš. Šta sad - rekao je on.

