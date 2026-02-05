Slušaj vest

Nadežda Biljić je doživela jedan od najemotivnijih trenutaka u svojoj karijeri – održala je prvi koncert u rodnom Valjevu, pred publikom koja ju je dočekala ovacijama i snažnim aplauzima.

Osim glasom i energijom, pevačica je ostavila snažan utisak i stajlingom. Smela haljina sa prorezima naglasila je njenu figuru i izazvala oduševljenje prisutnih, ali i komentare da Nadežda nikada nije izgledala bolje.

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić održala koncert Foto: Dj.Djoković

Posebnu težinu ovom nastupu dala je činjenica da je koncert posvetila suprugu Tomi Paniću, koji baš danas slavi rođendan. Nadežda mu je sa bine uputila dirljivu poruku, a emocije nije krila ni u jednom trenutku, što je publiku dodatno ganulo.

Nadežda Biljić je pokazala da je spremna za velike scene, ali i da nikada ne zaboravlja gde je sve počelo.

