Reper Dragomir Despić Desingerica napravio je ljubomornu scenu svojoj supruzi Neveni i to u emisiji uživo.

Drama se odigrala jer je Nevena iza kamera razgovarala sa jednim muškarcem, zbog čega je Despić krenuo da viče, a voditelj Ognjen Amidžić je pokušao da ga smiri podsećajući ga gde se nalazi.

Sve je počelo kada je Desingerica, koji je nedavno zaplesao sa Jelenom Karleušom, počeo da odgovara na pitanja voditelja, a primetio je da njegova supruga razgovara sa nekim iz publike.

Ognjen Amidžić nije mogao da se ne našali.

- Njoj svaki ćelavi liči na tebe, zato priča sa njima - konstatovao je on.

Pretio čoveku koji je pričao sa Nevenom

Ipak, Despić tu nije stao.

- Nevena, ne pričaj sa muškarcima! Nevena! Ko je ovaj ćelavi?! Šta on hoće?! Ovaj ćelavi hoće da ga izrokam ovde - dodao je reper, a atmosfera u studiju se zagrejala.

Na kraju je Ognjen morao da ga smiri:

- Brate, nemoj da budeš ljubomoran toliko. Pusti bre ženu, radimo emisiju uživo, ostavi je na miru - rekao mu je voditelj.

