Poznati novinar i voditelj, Božo Dobriša, bio je gost u našoj redakciji, te se dotakao mnogo vrućih tema na estradi.

Ipak, progovorio je i o spekulacijama na svoj račun, pa je tako Dobriša konačno razjasnio da li je zaista dobio stan od Željka Mitrovića i kako su kolege reagovale na to.

- Trebalo je da počnem da vodim emisiju na Red-u, samim tim bih imao dve plate, crnogorsku i ovu ovde. Nešto se oko tog projekta izjalovilo ponovo zbog korone. Tu se Jovana Jeremić umešala jer je i ona htela. Na kraju krajeva sam jedini dobio stan od Mitrovića, evo stan u Beogradu na vodi postoji, vodiću tebe ekskluzivno da snimiš. Kad je delio otkaze, nadao sam se unapređenju - konačno je otkrio poznati reporter.

Muž naše zvezde uživa na jahti sa transrodnim osobama

Božo Dobriša tvrdi da mnogi pevači u Crnoj Gori uživaju u tajnim vezama s transrodnim osobama, a ovamo se prave veliki frajeri.

- Da, posebno leti po jahtama. Muž jedne naše velike zvezde narodne muzike svakog leta uživa u društvu više transrodnih osoba na svojoj jahti. To se ovde zna.

Inače, Božo Dobriša je ranije govorio o gej aferi.

- U pitanju je jedan od najpopularnijih pevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama letuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obeležavaju svako leto ovde na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovde u Crnoj Gori svi znaju da je on gej i, kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smeha. To je javna tajna - tvrdi crnogorski voditelj.

Kurir.rs/Alo