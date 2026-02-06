Slušaj vest

U domaćim medijima odjeknula je vest da je otac deteta Milice Todorović, kojeg je pevačica krila od javnosti, navodno oženjen. Tim povodom oglasila se i žena koja tvrdi da mu je supruga, koja je predstavljena inicijalima LJ.M. ističući da sa njim ima dvoje dece i da trenutno prolaze kroz pravi pakao.

Milica se tokom trudnoće nije oglašavala o svom stanju, niti je govorila o emotivnom partneru, a isti stav zadržala je i njena porodica, koja se sve vreme držala po strani.

Naime, ekipa domaćih medija posetila rodnu kuću Milice Todorović i tom prilikom razgovarala sa njenim ocem i to malo pre njenog porođaja. Miličin otac nije želeo ni reč da kaže o ocu svog unučeta tom prilikom

- Milica je super, čujemo se stalno, ali sada ređe dolazi. To je normalno, odmara i sve protiče u najboljem redu. Ona je nama rekla da ne komentarišemo njen privatni život, ali jasno je da su ovo lepe stvari i da narod zanima sve oko nje. Ona je javna ličnost - rekao nam je Milan tada, a mama je rekla da stalno zove naslednicu da pita kako je:

- Brojimo svi sitno i naravno da smo srećni. To su lepe stvari, bitno je samo da je sve kako treba.

Ispovest supruge

Podsetimo, njegova supruga otkrila je sada šok detalje.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kuć kod mene i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je LJ. M.

