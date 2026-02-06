Slušaj vest

Esma Redžepova, pevačica koja je svojim talentom i humanošću zaradila epitet kraljice romske muzike, širila je ljubav širom regiona i sveta, pevala Titu i Indiri Gandi, ali poslednjih godina kada se spomene njeno ime to je, nažalost, zbog onoga što je trebalo da bude njena zaostavština - a nije.

Nastupala je širom sveta, održala 2.000 humanitarnih koncerata i imala preko 18.000 nastupa, ali je njena najveća životna uloga bila daleko od reflektora. Sa suprugom je usvojila je i odgajila 48 dece, pružajući im sigurnost, obrazovanje i ljubav.

Ovo veliko nasleđe nije bilo pošteđeno tuge i sramote - nakon Esmine smrti njen dom je opljačkan, a lične i kulturne dragocenosti su nestale. Na mestu porodičnog doma je pustoš i izbrisani tragovi izuzetne životne priče žene koju pamtimo s osmehom.

Usvojila 48 dece

Imala je samo 10 godina kada je počela da peva, a sa 13 je pobedila na jednom muzičkom takmičenju na kojem je upoznala i Steva Teodosijevskog, poznatog harmonikaša i šefa orkestra. Vremenom se iz prijateljstva rodila ljubav, pa se Esma udala za Stevu, koji je bio 22 godine stariji. Nisu imali svoje dece, ali su usvojili čak četrdeset sedam dečaka. Nakon velikog broja sinova, usvojila je i devojčicu, a MONDO je imao prilike da priča sa još jednom Esminom ćerkom, menadžerkom Vesnom Gjeorgjieski, koja je uz legendarnu pevačicu bila do samog kraja.

Foto: ATA images



"Sa Esmom sam se upoznala 1993 godine, još je bio živ njen suprug, gospodin Stevo Teodosijevski. U to vreme sam radila u turističkoj agenciji, koja je pored turizma imala dozvolu da radi i na estradi. U to vreme se prvi put organizovao Internacionalni festival Romske muzike 'Shutka fest' i agencija je bila deo organizacije tog festivala. Meni je pripala dužnost da radim taj festival, a to je podrazumevalo da treba da radim iz Esmine i Stevine kuće, jer je festival bio sa sedištem na njihovoj kući.

Plašila sam se kako će me primiti tako velika muzička imena kao što su Esma i Stevo. Dok sam odlazila od kuće spremala sam govor kako da se predstavim, ali od toga nije bilo ništa! Samo sam kazala zbog čega dolazim, a oni su mi pružili ruke i rekli "dobrodošla u naš dom, od danas si član naše porodice", rekla je Vesna i otkrila kako je dobila posao u ovoj muzičkoj porodici.

"I Esma i Steva su bili vrlo topli ljudi, vrlo prizemni, imajući u vidu da su bili velike muzičke zvezde. Tokom priprema za festival, Steva Todosijevski je video sve moje sposobnosti i kada se festival završio ponudio mi da budem deo njihovog tima, a nakon tri godine da budem i glavni menadžer, koji je ugovarao koncerte, turneje, organizovao pres konferencije, ugovarao snimanja sa stranim izdavačkim kućama... Ovaj posao traži puno truda, odricanja od slobodnog vremena i porodice, ali to je posao koji radim s ljubavlju i ništa mi nije bilo teško":

Velika duša

O Esmi se uvek priča kao o velikom humanitarcu, ženi koja je osvojila scenu i prva zapevala na maternjem jeziku, a ovakva je bila privatno.

Foto: ATA images

"Esma je privatno bila vrlo tiha, ljubazna, sa puno razumevanja. Ona je hodala po zemlji, a ne u oblacima. Prvo čega se setim kada pomislim na nju je jedna vrlo poznata rečenica koja glasi: "Ako imaš dva, jedno podeli s onim kojem je to potrebno". Ta njena izjava je oslikavala njenu veliku dušu, sprema da uvek pomogne onima kojima je pomoć neophodna".

Pevala Titu, Indiri Gandi i Gadafiju

Esma je tokom višedecenijske karijere pevala brojnim državnicima. Josip Broz Tito je često angažovao Esmu da nastupa na državnim i protokolarnim događajima širom zemlje i na međunarodnim susretima, premijerka Indije Indira Gandi je više puta tražila da nastupa Esma i lično joj uručila titulu Kraljice romske muzike, a pevala je i za lidera Libije Muamera Gadafija.

Vesna otkriva šta joj je Esma pričala o tom periodu.

"Bila je vrlo ponosna na te nastupe. Pričala je kako je pevala 1976. godine u Indiji u Čandigaru, na prvom festivalu romske muzike. Na tom festivalu je proglašena kraljicom romske muzike i nagradu primila lično od Indire Gandi. Imala je puno fotografija sa tog događaja. A što se tiče Tita, ispričaču vam anegdotu koju je podelila sa mnom.

Bili su na Brionima i trebalo je da nastupe to veče za Tita i njegove važne goste. Svima su dali slobodno vreme da se pripreme za to veče. I dok su ostale žene tražile frizere, šminkere, ona se šetala parkovima. Tito ju je video i pitao: "Mala, zar ti nisi kod frizera", a ona mu je odgovorila: "Ne, druže Tito, ja ću večeras da vežem turban na glavu, a vreme koje sam uštedela koristim za šetnju'".

S Tošetom kao familija

Ukoliko odete na Jutjub kako biste slušali vanvremenski glas Esme Redžepove, videćete i snimke s Tošetom Proeskim koji je s njom snimio pesmu i išao na nastupe. S njim je, kaže Vesna, bila kao familija.

Foto: Printscreen YouTube

"Što se tiče saradnje sa pokojnim Tošetom, javnost vrlo dobro zna da su snimili "Magiju" i da je posle toga sledio video zapis koji je ekstra urađen i ima neverovatan broj pregleda. Odnosi između Esme i Tošeta su bili kao da su familija. Esma kad nekoga zavoli smatra ga delom svoje porodice, pa tako je bilo i s njim.

Kada je stradao, Esma je bila na turneji u Australiji. Naravno da je tugovala, ali nije bila na sahrani. Kad se vratila iz Australije išla je na njegov grob i kod roditelja da izjavi saučešće.

Mene je pogodila ta tragedija jako - ugašen je jedan mlad život koji je bio na početku svoje blistave karijere. Kad bi bio živ, samo dragi Bog zna na kom nivou bi sada bio.

Sećam se Tošeta kako je vežbao sa Esmom pesmu "Zajdi, zajdi". On je pevao tu pesmu, ali sa Esmom je doterivao finese. Sa ogromnim poštovanjem je slušao Esmu i upijao sve što mu je pokazivala. I to je još jedan podatak da je bio vrhunski glas.

Pevačica Esma Redžepova je pružila dom i ljubav velikom broju dece - 48.

"Esma i Steva nisu mogli da imaju svoju decu. Tako su još ranih šezdesetih prošlog veka počeli da uzimaju siromašnu decu, o kojima su se brinuli baš kao pravi roditelji. Steva je bio strog tata, koji je bio zadužen za muzičko obrazovanje dece, a Esma je bila popustljiva mama, koja ih je mazila i pazila, čuvala njihove tajne, brinula o njima kad su bili bolesni, zajedno su preležali boginje... baš kao i svaka mama."

1/5 Vidi galeriju Kuća Esme Redžepove u Skoplju Foto: Kurir



"Što se tiče Esmine dece ja održavam kontakte sa svima. Oni su moja braća. Kod Esme se tako živelo, kao braća i sestre. Svi su oni uspešni ljudi, bave se muzikom, sviraju, stvaraju muziku. U kontaktu sam sa Simeonom, Zahirom, Elamom, Bilhanom, Jovicom, Denisom, tu je i moj dragi bata Pera, koji živi i radi u Americi, Toni, mali Elam, sinovi naseg preminulog Buce, Siniša, bojim se da ne zaboravim nekog od braće, pa da mi se naljuti. Mogu samo jedno da kažem : "Braćo moja, volim vas sve. Ako sam nekoga zaboravila da nabrojim, oprostite sestri'".

Dva testamenta

Vesna je objasnila sve o problemima koji su se nakon Esminog odlaska pojavili kada je došlo do raspodele nasledstva, ali i da li je imala prilike da vidi testament.

"Naravno da sam znala šta piše u testamentima, Esma ništa nije radila dok se ne konsultuje sa mnom. Ona je imala dva testamenta - jedan u kojem je pisalo da kuću i sve što je u kući ostavlja Ministarstvu kulture Makedonije, sa obavezom da se njena kuća pretvori u Dom humanosti i muzej muzike Esma i Stevo Teodosievski, i drugi gde je autorska prava poklanjala njenom sinu Simeonu Atanasovu.Istina je da se digla velika frka oko testamenta, a to su uradili Esmini sestrići i bratanci, koji su smatrali da to pripada njima, jer Esma nije imala rođene dece", kaže Vesna i dodaje:

"Oni su pred sudom osporili testament, a spor traje i do dana današnjeg".

1/8 Vidi galeriju Opustošena kuća Esme Redžepove Foto: Kurir

Vesna je otkrila i da je proročica Kleopatra, koja je bila prijateljica Esme Redžepove, organizovala akciju u kojoj je prikupila novac za otvaranje muzeja slavne pevačice.

"Činjenica je da je Kleopatra donirala 100.000 evra za dogradnju kuće koja će kasnije biti muzej. Kleopatra je radila humanitarno, preko njene agencije je skoro godinu radila dok se nije skupilo tih 100,000 evra koje je obećala i predala je taj novac Esmi. Esma je to uložila u dovršavanje kuće, a zašto se muzej nije otvorio, mislim da sam odgovorila - sudski spor još traje".

"Skidali i pločice iz kupatila"

Poslednjih godina smo u medijima mogli da vidimo zastrašujuće slike kuće u kojoj je nekada živela velika Esma Redžepova. Sav nameštaj je nestao, poskidani su prozori, u jednoj sobi se nalazi i krst sa groba... a Vesna otkriva šta se tu tačno desilo.

"Posle Esmine sahrane ključeve od kuće je uzela njena porodica - sestrići i bratanci. Oni su izneli iz kuće sve, baš sve. I to što je imalo neprocenjivu umetničku vrednost - kolekcija Esminih umetničkih slika, nameštaj, čak su izvađene i pločice iz kupatila, česme, prozori, vrata.. da ne nabrajam. Teško mi je kad pričam o tome.

Deo nameštaja je viđen u kućama Redžepovih, jedan Esmin portret se prodavao za sitne pare kod jednog zlatara, tako da iz ove izjave možete zaključiti ko je odneo sve iz Esmine kuće, neću reći da je opljačkao, jer Esma nikad nije upotrebljavala tu reč", rekla je potrešena Vesna, a potom otkrila i koliko je eksponata koji su planirani za muzejsku postavku nestalo ili uništeno.

1/6 Vidi galeriju Esma Redžepova Foto: ATA images, Dragana Udovičić



"Izgubljeno je sve što je bilo u kući. Mogu da nabrajam do sutra - originalna traka muzičko-dokumentarnog filma "Zapej Makedonijo" - nažalost nije bila urađena kopija ovog materijala neprocenjive vrednosti. Potom sve nagrade i priznanja koje je dobijala u našoj zemlji i svetu. Kopija kandidature za Nobelovu nagradu - original je u Oslu.

Nominacija za Nobelovu nagradu

Esma Redžepova, "kraljica romske muzike", bila je nominovana za Nobelovu nagradu za mir zbog svog izuzetnog humanitarnog rada, prvenstveno usvajanja i školovanja dece, kao i pomoći romskoj zajednici i promocije kulture

"Kopija kandidature i odluka za proglašenje Esme nacionalnim umetnikom Makedonije. Odlikovanje od predsednika Gjorgja Ivanova, odlikovanje od predsednika Tita, pokloni od Indire Gandi i puno drugih... potom vredna kolekcija umetničkih slika. Svi koji su bili u Esminoj kući znaju koliko je to vredelo. Iz jednog inostranog medija su me pitali kako će izgledati Esmin muzej? Sa tugom sam odgovorila da dok pravda ne ispliva na površinu biće muzej golih zidova, jer nema ničeg od onog neprocenjivog blaga koje je krila Esmina kuća":

Vesna je do poslednjeg dana bila uz Esmu Redžepovu, a nama je otkrila i kako je došlo do komplikacija i hospitalizacije.

"Esma je godinama bila dijabetičar, ali moram da budem iskrena, nije marila za svoje zdravlje. Najteži zadatak je bio da se ubedi da ode kod lekara. Tokom turneje u Švajcarskoj joj je pozlilo i kad smo se vratili kući isti dan je išla kod lekara. Ispostavilo se da su joj od dijabetesa stradali bubrezi i nastale su fatalne komplikacije."

Poslednje reči

Vesna otkriva da je Esma bila borac, a potom prepričala i jedan od poslednjih razgovora.

"Bila je veliki borac. Moj poslednji kontakt s njom je bio preko video poziva. Bila sam prehlađena i nisam smela takva da odem u posetu. Kad sam je nazvala bilo je vreme ručka. Ručala je i pričale smo - ja je pitam za zdravlje, ona se interesuje kako ide zakazivanje nastupa za 2017. Rekla sam joj da pazi na zdravlje, lako ćemo za to i to se kreće očekivanim putem. Nikad neću zaboraviti njene poslednje reči koje mi je rekla:

Foto: Printskrin/Instagram

"Proći će ova bolest, ali mi moramo da radimo, treba živeti od nečega".

Vesna potom nastavlja:

"Za dan, dva joj je jako pozlilo. Bila je u indukovanoj komi iz koje se, nažalost, nije probudila":

Ove godine se navršava deset godina kako nas je napustila Esma, a Vesna otkriva kako bi danas reagovala na sve što se dešava na muzičkoj sceni.

"Esma je smatrala da je hiperprodukcija štetna za razvoj muzike. A danas je hiperprodukcija u ekspanziji. Kad imate hiperprodukciju onda pravi kvalitet ne dolazi ili teško dolazi do izražaja. Isto joj je smetalo što neke pevačice postaju popularne zahvaljujući izgledu, a ne radu, a takvih je mnogo u današnje vreme".

Na pitanje šta bi društvo trebalo da uradi da se Esmino ime pamti vekovima kaže:

Foto: Printskrin/jutjub

"Po ovom pitanju društvo je podbacilo. Ovo se posebno odnosi na Severnu Makedoniju kao državu. Kao da su svi odjednom zaboravili koja je to bila veličina. Jedan od najboljih 50 svetskih glasova, gde je bila u društvu sa Marijom Kalas, Cezarijom Evorom, Frenkom Sinatrom... žena koja je odgajila 48. dece. Pružila im ljubav, topli dom... Možda se Severna Makedonija i može iskupiti ako snimi igrani film o životu i delu velike Esme Redžepove.