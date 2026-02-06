Slušaj vest

Žena koja tvrdi da je zakonita supruga partnera Milice Todorović iznela je šokantne detalje o susretu sa pevačicom neposredno pred njen porođaj. Kako navodi, nakon što je posumnjala u odnos svog supruga i Milice, odlučila je da je lično potraži.

– Potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade i pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Sa njom sam razgovarala lepo, sa njim nisam – ispričala je ona.

Dodaje da, iako je imala sumnje, nikada nije proveravala poruke niti tragala za dokazima, jer je verovala u brak koji traje gotovo dve decenije.

– Mi smo 19 godina u braku, imamo normalan odnos i ne znam šta joj je on govorio, niti šta je ona planirala. Rekla mi je da su oni u vezi godinu dana i da čeka da se mi razvedemo – tvrdi ona.

Prema njenim rečima, njen suprug joj je rekao da ne želi da napusti porodicu, dok nije sigurna kakvu je priču plasirao Milici.

– Milica želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala ništa za našu decu, to je uopšte nije interesovalo. Najbitnije joj je bilo da li smo mi u braku i kako funkcionišemo – kaže sagovornica.

Ističe da nakon tog susreta nije bilo daljeg kontakta, kao i da nije imala nameru da pevačicu napada.

– Nisam je napadala, čak sam je i zaštitila. Sve je ovo baš strašno – zaključila je ona.

Ispovest supruge

Podsetimo, njegova supruga otkrila je sada šok detalje.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kuć kod mene i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je LJ. M.