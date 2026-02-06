Slušaj vest

Tokom svoje duge i uspešne karijere, pevačica Neda Ukraden ostvarila je zapažene rezultate na muzičkoj sceni, ali je u više navrata isticala da joj je upravo profesionalni uspeh često bio prepreka da se u potpunosti ostvari na emotivnom planu.

Foto: Privatna arhiva

Njena najveća ljubav bio je suprug Milan Bilbija, s kojim je dobila ćerku Jelenu. Međutim, ono što je manje poznato javnosti jeste da je, nakon razvoda, Neda bila zaljubljena u jednog uglednog gospodina, čija je uloga u njenom životu ostala upamćena kao posebno emotivna.

Često se spekulisalo o Nedinom ljubavnom životu, a iako su mnogi muškarci pokušavali da je osvoje, ona je samo jednu vezu javno potvrdila – onu sa poznatim beogradskim hirurgom Momom Jakovljevićem, koji je u to vreme, pored lekarske karijere, bio aktivan i u svetu manekenstva. Njihova romansa detaljno je opisana u autobiografiji "Zora je svanula".

1/7 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: Instagram, M.M./ATAImages, Privatna Arhiva

– Mog zgodnog, šarmantnog Beograđanina upoznala sam na muzičko-modnoj fešti u Makedoniji, gde smo oboje nastupili – on kao maneken, ja kao pevačica. Bili smo skoro istih godina, s propalim brakovima iza sebe. Osim što je bio uspešan maneken, završio je medicinu i radio kao lekar. Stanovao je sa roditeljima i mlađim bratom u lepoj staroj zgradi na Dorćolu – napisala je pevačica u svojoj knjizi.

Njihova veza je ušla u ozbiljnu fazu 1987. godine, kada se Neda prijavila na njegovu adresu i preselila u Beograd. Kako navodi, kao par su često bili u centru pažnje, a mnogi su, svesno ili nesvesno, pokušavali da ih razdvoje. Ipak, porodice su se dobro slagale, ali je Neda tada i dalje bila emotivno i praktično vezana za Sarajevo.

– Bili smo zreli, slobodni i zaljubljeni. Obožavala sam da budem ne samo pevačica, nego i njegova „obična“ devojka – da s njegovom mamom idem na pijacu, da kuvam ručak i pravim neka moja specijalna jela, što je nju posebno radovalo – prisetila se.

Međutim, sudbina nije bila na strani ove ljubavi. U trenutku kada je Nedin život bio podeljen između Beograda i Sarajeva, postavilo se ključno pitanje budućnosti njene ćerke Jelene, koja je tada trebalo da krene u prvi razred.

– Znala sam da selidba, promena sredine, škole, jezika, i život bez bake, deke, oca i ostatka porodice nije nešto na šta će moje dete pristati. U jedno sam bila sigurna – nisam želela da ona pati zbog mojih odluka. Zato sam izabrala da patim ja. I patila sam… dugo – iskreno je priznala Neda.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Moma Jakovljević je ugledni hirurg, lekar Košarkaške reprezentacije Srbije i pomoćnik direktora KBC „Dr Dragiša Mišović“. U jednom od retkih javnih nastupa otkrio je da se oženio tek u četrdesetoj godini i da ima sina i dve ćerke. O svojoj profesiji je rekao da nikada ne planira da se penzioniše i da veruje kako je najvažnije da iza čoveka ostanu dela.

Jedan brak